広島・秋山翔吾が日本復帰初スタメン 中日はアリエル・マルティネスが先発復帰…先発は松葉
2022年7月8日 17時24分
◇8日 中日－広島（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。32イニング連続で適時打がない中日は阿部寿樹内野手が5月17日のDeNA戦（バンテリン）以来となる3番で起用された。また、今月7日のDeNA戦（横浜）でスタメンを外れたアリエル・マルティネス捕手が先発に復帰した。
また、広島は新加入した秋山翔吾外野手（前パドレス傘下3Aエルパソ）が「3番・左翼」で日本復帰初スタメンとなった。
【広島】
1番・中・上本
2番・二・菊池涼
3番・左・秋山
4番・一・マクブルーム
5番・三・坂倉
6番・捕・会沢
7番・遊・小園
8番・右・中村健
9番・投・大瀬良
1番・中・上本
2番・二・菊池涼
3番・左・秋山
4番・一・マクブルーム
5番・三・坂倉
6番・捕・会沢
7番・遊・小園
8番・右・中村健
9番・投・大瀬良
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・二・阿部
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・遊・三ツ俣
7番・三・高橋周
8番・捕・木下
9番・投・松葉
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・二・阿部
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・遊・三ツ俣
7番・三・高橋周
8番・捕・木下
9番・投・松葉
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