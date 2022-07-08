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広島・秋山翔吾が日本復帰初スタメン 中日はアリエル・マルティネスが先発復帰…先発は松葉

2022年7月8日 17時24分

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立浪監督と握手する広島・秋山

立浪監督と握手する広島・秋山

◇8日　中日－広島（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。32イニング連続で適時打がない中日は阿部寿樹内野手が5月17日のDeNA戦（バンテリン）以来となる3番で起用された。また、今月7日のDeNA戦（横浜）でスタメンを外れたアリエル・マルティネス捕手が先発に復帰した。
　また、広島は新加入した秋山翔吾外野手（前パドレス傘下3Aエルパソ）が「3番・左翼」で日本復帰初スタメンとなった。
【広島】
1番・中・上本
2番・二・菊池涼
3番・左・秋山
4番・一・マクブルーム
5番・三・坂倉
6番・捕・会沢
7番・遊・小園
8番・右・中村健
9番・投・大瀬良
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・二・阿部
4番・一・ビシエド
5番・左・A・マルティネス
6番・遊・三ツ俣
7番・三・高橋周
8番・捕・木下
9番・投・松葉
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