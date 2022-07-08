◇8日 中日－広島（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。32イニング連続で適時打がない中日は阿部寿樹内野手が5月17日のDeNA戦（バンテリン）以来となる3番で起用された。また、今月7日のDeNA戦（横浜）でスタメンを外れたアリエル・マルティネス捕手が先発に復帰した。

また、広島は新加入した秋山翔吾外野手（前パドレス傘下3Aエルパソ）が「3番・左翼」で日本復帰初スタメンとなった。

【広島】

1番・中・上本

2番・二・菊池涼

3番・左・秋山

4番・一・マクブルーム

5番・三・坂倉

6番・捕・会沢

7番・遊・小園

8番・右・中村健

9番・投・大瀬良

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・二・阿部

4番・一・ビシエド

5番・左・A・マルティネス

6番・遊・三ツ俣

7番・三・高橋周

8番・捕・木下

9番・投・松葉