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「元首相撃たれる」と速報　海外メディア

2022年7月8日 12時14分 (7月8日 12時21分更新)
　自民党の安倍晋三元首相が８日、奈良市内で襲われた事件について、ロイター通信やタス通信など各国メディアは日本メディアの報道を引用する形で「胸を撃たれて病院に搬送された」などと相次いで速報した。
　ロイターは午前１１時半すぎから「安倍氏は血を流していた」「意識がないようだ」と、安倍氏の容体を巡って次々と速報を配信した。（共同）

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