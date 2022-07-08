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「ドーン」２発、響く銃声 倒れ込む安倍氏、聴衆悲鳴
街頭演説中の安倍晋三元首相の背後に男が近づくと、「ドーン」という銃声のような音が２回響いた。８日午前...
7月8日
加重収賄罪で竹富の前町長に実刑 水道工事巡り、入札情報漏らす
沖縄県竹富町発注の水道事業で入札情報を業者側に漏らし、見返りに計１７００万円を受け取ったとして、加重...
西日本、大雨の恐れ 大気不安定、災害に警戒
低気圧の影響で大気の状態が不安定になり、西日本で非常に激しい雨が降るとして、気象庁は８日、土砂災害や...
奈良県警が安倍元首相を撃った４２歳の男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕
８日午前１１時半ごろ、奈良市内の路上で街頭演説をしていた自民党の安倍晋三元首相が、不審な男に背後から...
舞妓さん、無病息災夏本番 京都、浴衣で祈願「お千度」
京都・祇園の芸妓や舞妓が芸の上達や夏場の無病息災を祈願する行事「お千度」が８日、京都市東山区の八坂神...
西武池袋線など運転見合わせ パンタグラフに飛来物
８日午前７時５０分ごろ、東京都西東京市の西武池袋線保谷駅で、小手指発新木場行き準急（１０両編成）のパ...