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ツール、第６ＳはポガチャルがＶ　総合首位に浮上

2022年7月8日 08時17分 (7月8日 08時25分更新)
　ツール・ド・フランスで第６ステージを制し、ガッツポーズのタデイ・ポガチャル＝７日、ロンウィー（ロイター＝共同）

　ツール・ド・フランスで第６ステージを制し、ガッツポーズのタデイ・ポガチャル＝７日、ロンウィー（ロイター＝共同）

　世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスは７日、ベルギーのバンシュからフランスのロンウィーまでの第６ステージ（２１９・９キロ）が行われ、総合２連覇中のタデイ・ポガチャル（スロベニア）が４時間２７分１３秒で制して総合首位に浮上した。（共同）

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