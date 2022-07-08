速報
ツール・ド・フランスで第６ステージを制し、ガッツポーズのタデイ・ポガチャル＝７日、ロンウィー（ロイター＝共同）
関連キーワード
小平、首位と５打差の２２位 米バルバソル選手権第１日
米男子ゴルフのバルバソル選手権は７日、米ケンタッキー州ニコラスビルのキーントレースＧＣ（パー７２）で...
7月8日
松山は７３で出遅れ、８９位 米ゴルフ、スコットランドＯＰ
米男子ゴルフのスコットランド・オープンは７日、英北東部ノースバーウィックのルネサンス・クラブ（パー７...
菊池が負傷者リスト入り 首の張り訴える
【シアトル共同】米大リーグ、ブルージェイズは７日、菊池雄星投手が首の張りのため１５日間の負傷者リスト...
ＮＦＬ、初の黒人女性社長 レイダーズ
米プロフットボールＮＦＬ、レイダーズは７日、球団社長にサンドラ・モーガン氏が就任したと発表した。スポ...
パイレーツの筒香は４打数１安打 レッズ戦
▽レッズ―パイレーツ（７日・シンシナティ）
パイレーツの筒香はダブルヘッダー第１試合に「４番・一...
ジャブール、ルバキナ決勝へ ともに四大大会初
【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権第１１日は７日、ロンドン郊外のオールイングランド・...