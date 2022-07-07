新庄ビッグボス、2桁HR王手の清宮幸太郎を5番で起用…近藤健介は2カ月ぶり1番【日本ハム】
2022年7月7日 17時30分
◇7日 ロッテ―日本ハム（ZOZOマリン）
3連敗中の日本ハムは、6日に9号ソロ本塁打を放った清宮幸太郎内野手を2日のオリックス戦（札幌ドーム）以来となる5番に復帰させた。近藤健介外野手は5月1日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来となる1番に配置した。リーグ打率トップの松本剛外野手は3番。先発マウンドには7月1日に支配下復帰の田中を送った。田中はプロ初先発。
【日本ハム】
1番・中・近藤
2番・二・杉谷
3番・左・松本剛
4番・三・野村
5番・一・清宮
6番・指・郡
7番・右・浅間
8番・捕・石川亮
9番・遊・上川畑
先発投手・田中
1番・中・近藤
2番・二・杉谷
3番・左・松本剛
4番・三・野村
5番・一・清宮
6番・指・郡
7番・右・浅間
8番・捕・石川亮
9番・遊・上川畑
先発投手・田中
【ロッテ】
1番・左・荻野
2番・中・高部
3番・二・中村奨
4番・三・安田
5番・一・井上
6番・右・菅野
7番・指・山口
8番・捕・佐藤都
9番・遊・茶谷
先発投手・佐藤奨
1番・左・荻野
2番・中・高部
3番・二・中村奨
4番・三・安田
5番・一・井上
6番・右・菅野
7番・指・山口
8番・捕・佐藤都
9番・遊・茶谷
先発投手・佐藤奨
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