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新庄ビッグボス、2桁HR王手の清宮幸太郎を5番で起用…近藤健介は2カ月ぶり1番【日本ハム】

2022年7月7日 17時30分

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新庄監督

新庄監督

◇7日　ロッテ―日本ハム（ZOZOマリン）
　3連敗中の日本ハムは、6日に9号ソロ本塁打を放った清宮幸太郎内野手を2日のオリックス戦（札幌ドーム）以来となる5番に復帰させた。近藤健介外野手は5月1日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来となる1番に配置した。リーグ打率トップの松本剛外野手は3番。先発マウンドには7月1日に支配下復帰の田中を送った。田中はプロ初先発。
　【日本ハム】
　1番・中・近藤
　2番・二・杉谷
　3番・左・松本剛
　4番・三・野村
　5番・一・清宮
　6番・指・郡
　7番・右・浅間
　8番・捕・石川亮
　9番・遊・上川畑
　先発投手・田中
　【ロッテ】
　1番・左・荻野
　2番・中・高部
　3番・二・中村奨
　4番・三・安田
　5番・一・井上
　6番・右・菅野
　7番・指・山口
　8番・捕・佐藤都
　9番・遊・茶谷
　先発投手・佐藤奨
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