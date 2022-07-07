新庄監督

◇7日 ロッテ―日本ハム（ZOZOマリン）

3連敗中の日本ハムは、6日に9号ソロ本塁打を放った清宮幸太郎内野手を2日のオリックス戦（札幌ドーム）以来となる5番に復帰させた。近藤健介外野手は5月1日のロッテ戦（ZOZOマリン）以来となる1番に配置した。リーグ打率トップの松本剛外野手は3番。先発マウンドには7月1日に支配下復帰の田中を送った。田中はプロ初先発。

【日本ハム】

1番・中・近藤

2番・二・杉谷

3番・左・松本剛

4番・三・野村

5番・一・清宮

6番・指・郡

7番・右・浅間

8番・捕・石川亮

9番・遊・上川畑

先発投手・田中

【ロッテ】

1番・左・荻野

2番・中・高部

3番・二・中村奨

4番・三・安田

5番・一・井上

6番・右・菅野

7番・指・山口

8番・捕・佐藤都

9番・遊・茶谷

先発投手・佐藤奨



