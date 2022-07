Blu-ray&DVD『ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021』の発売が決定したENDRECHERI(堂本剛)

KinKi Kids堂本剛のプロジェクト・ENDRECHERIが、8月24日にライブBlu-ray/DVD『ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021』をリリースすることが決定した。

「GO TO ENDRECHERI FUNK!!!」を合言葉に制作されたエンドリらしい“踊れるFUNK”満載のアルバム『GO TO FUNK』(昨年8月発売)を携えて行われたライブツアーのうち、千葉・舞浜アンフィシアター6days公演を完全映像化する。

紫に輝くド派手衣装に身を包み、ピラミッド型ミラーボールに乗って登場。最強のダンサブルFUNKで踊り、ギター、ベース、キーボードの超絶プレイで魅せ、珠玉のバラードで会場を愛で満たす。

初回盤にはリハーサルからツアー全日程にカメラが密着した『DOCUMENTARY OF ENDRECHERI 2021』を収録。通常盤には、堂本剛自らLIVE編集作業をする姿に完全密着した『ENDRECHERI IN EDIT ROOM』も収められる。

■ライブBlu-ray/DVD『ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021』

▼DISC1(約87分、Blu-ray/DVD共通)

・END RE CHERI

・ENDRECHERI POWER

・FUNK TRON

・Crystal light

・Everybody say love

・GO TO FUNK

・4 10 cake

・Super miracle journey !!!

・CREPE

・愛scream

・MIX JUICE

・此れ其れ

・蜜

・勃

・HYBRID FUNK

・Believe in intuition...

・202021

・FUNK 一途BEASTS

・Wedding Funk

・SPECIAL REEL ENDRECHERI IN EDIT ROOM(通常盤のみ)

▼DISC2(約52分/初回盤のみ)

・DOCUMENTARY OF ENDRECHERI 2021

