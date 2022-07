ニューアルバム『FILMUSIC!』発売が決定したHey! Say! JUMP

人気グループ・Hey! Say! JUMPが、1年8ヶ月ぶり通算9枚目のオリジナルアルバム『FILMUSIC!』を8月24日にリリースすることが決定した。あわせて新アーティスト写真も公開された。

今作のテーマは「音楽×映画」。切なくロマンチックなラブストーリー、息をのむような疾走感のあるアクション映画、あたたかくて優しい気持ちになれるヒューマン映画など、“聴く音楽”を届ける意欲作となっている。

収録曲は、14日スタートの中島裕翔主演ドラマ『純愛ディソナンス』(毎週木曜 後10:00 フジテレビ系)主題歌の「Fate or Destiny」、「春玄鳥」に続くsumikaからの提供曲「サンダーソニア」(読売テレビ・日本テレビ系アニメ『ラブオールプレー』第2クール主題歌)などの新曲に加え、豪華アーティストがそれぞれインスピレーションを受けた映画ジャンルをモチーフに、Hey! Say! JUMPのために書き下ろした楽曲を多数収録する。

今作は初回限定盤1(16曲入りCD+DVD or Blu-ray)、初回限定盤2(15曲入りCD+DVD or Blu-ray)、通常盤(16曲入りCD)の3形態。デビュー15周年を迎える今年ならではのボーナストラックとして、初回限定盤1には10thシングル「Come On A My House」(2013年)のアンサーソングをメンバーで話し合って制作した「Get Out Of My House」、通常盤には作詞・秋元康・作曲・馬飼野康二の両氏を迎えたスペシャル曲「人力飛行機」が特別収録される。

■Hey! Say! JUMP 9thアルバム『FILMUSIC!』収録内容

▽CD

01. MASTERPIECE

02. サンダーソニア

03. ネガティブファイター

04. 業務☆スーパーマン

05. Fate or Destiny

06. a r e a

07. OH MY BUDDY

08. 群青ランナウェイ

09. 漢花火

10. ビターチョコレート

11. 君がみた一等星(ひかり)

12. Change the world Y2K

13. 春玄鳥

14. Sing-along

15. 恋をするんだ

【Bonus Track】

・Get Out Of My House(初回限定盤1のみ)

・人力飛行機(通常盤のみ)

▽DVD or Blu-ray

【初回限定盤1】

・「Fate or Destiny」(フジテレビ系木曜劇場「純愛ディソナンス」主題歌)ビデオクリップ&メイキング

・HSJ2022アンサーソング打合せ

【初回限定盤2】

・「FILMUSIC!」Jacket Shooting

・Hey! Say! JUMPスペシャルソロインタビュー「The scene of 2021-2022」

