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６０代から９０代の１００人が２４ホールで腕競う　近江ＧＧ連盟夏季大会

2022年7月7日 05時05分 (7月7日 14時24分更新)
（左から）３位の竹中さん、優勝の北川さん、２位の松居さん＝長浜市で

（左から）３位の竹中さん、優勝の北川さん、２位の松居さん＝長浜市で

　近江グラウンドゴルフ連盟夏季大会（あかほり新聞舗杯）が五日、長浜市の長浜バイオ大学ドームであった。六十代から九十代までの約百人が参加、二十四ホールで腕を競った。
　◇入賞者は次の皆さん
　（１）北川公子（２）松居美枝子（３）竹中阿喜子（４）松居伸二朗（５）川口彪

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