相葉雅紀が司会を務める『2022FNS歌謡祭 夏』SEKAI NO OWARIが出演(C)フジテレビ

相葉雅紀と永島優美(フジテレビアナウンサー)が司会を務め、13日に放送されるフジテレビ系音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』(後6:30~9:54)に、SEKAI NO OWARIが出演することが決定した。

SEKAI NO OWARIは、新曲「Habit」のミュージックビデオで披露したコミカルかつ中毒性のあるダンスがSNSを中心に大きな話題となり、各プラットフォームでの再生数が累計約13億回を突破するなど、反響を呼んでいるが、今回は同曲を披露する。

沖縄の本土復帰50年を記念したスペシャル企画の続報も。ISSA、満島真之介ら既報のコラボパフォーマンスに加え、三浦大知は宮沢和史とともにTHE BOOMの「島唄」を、夏川りみは島袋寛子、BEGINと「涙そうそう」を、桐谷健太はBEGINと「海の声」を、玉城千春は知念里奈とともにKiroroの「未来へ」をコラボパフォーマンス。そして、BEGINと夏川、島袋、桐谷、玉城、知念がコラボし、「島人ぬ宝」を披露する。さらに、DA PUMPとORANGE RANGEは、プールサイドから大ヒット曲をメドレーで届ける。

このほかにも、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、TRF、日向坂46がプールサイドから熱い夏を盛り上げるスペシャルメドレーを披露する。

■『2022FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト

あいみょん

伊藤沙莉

井上芳雄

宇崎竜童

ウタ(歌唱:Ado)From『ONE PIECE FILM RED』

ELAIZA

Official髭男dism

ORANGE RANGE

氣志團

Kis-My-Ft2

木梨憲武

木村カエラ

清塚信也

桐谷健太

工藤静香

郷ひろみ

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

島袋寛子

SEKAI NO OWARI ★

Tani Yuuki

DA PUMP

玉城千春

知念里奈

TRF

T.M.Revolution

20th Century

徳永英明

Toshl

夏川りみ

なにわ男子

NiziU

NEWS

氷川きよし

BEGIN

日向坂46

Hey! Say! JUMP

星屑スキャット

松下洸平

三浦大知

満島真之介

宮沢和史

宮本笑里

ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー(伊礼彼方、高畑充希、海宝直人、上原理生)

MONGOL800

MONGOL800×WANIMA

RIEHATA

LE SSERAFIM

※50音順 ★=今回発表

▽司会

相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)

