SEKAI NO OWARI『FNS歌謡祭』出演決定 ダンスが話題の新曲「Habit」披露
2022年7月7日 06時00分 (7月7日 08時06分更新)
相葉雅紀と永島優美（フジテレビアナウンサー）が司会を務め、13日に放送されるフジテレビ系音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』（後6：30～9：54）に、SEKAI NO OWARIが出演することが決定した。
SEKAI NO OWARIは、新曲「Habit」のミュージックビデオで披露したコミカルかつ中毒性のあるダンスがSNSを中心に大きな話題となり、各プラットフォームでの再生数が累計約13億回を突破するなど、反響を呼んでいるが、今回は同曲を披露する。
沖縄の本土復帰50年を記念したスペシャル企画の続報も。ISSA、満島真之介ら既報のコラボパフォーマンスに加え、三浦大知は宮沢和史とともにTHE BOOMの「島唄」を、夏川りみは島袋寛子、BEGINと「涙そうそう」を、桐谷健太はBEGINと「海の声」を、玉城千春は知念里奈とともにKiroroの「未来へ」をコラボパフォーマンス。そして、BEGINと夏川、島袋、桐谷、玉城、知念がコラボし、「島人ぬ宝」を披露する。さらに、DA PUMPとORANGE RANGEは、プールサイドから大ヒット曲をメドレーで届ける。
このほかにも、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、TRF、日向坂46がプールサイドから熱い夏を盛り上げるスペシャルメドレーを披露する。
■『2022FNS歌謡祭 夏』出演アーティスト
あいみょん
伊藤沙莉
井上芳雄
宇崎竜童
ウタ（歌唱：Ado）From『ONE PIECE FILM RED』
ELAIZA
Official髭男dism
ORANGE RANGE
氣志團
Kis-My-Ft2
木梨憲武
木村カエラ
清塚信也
桐谷健太
工藤静香
郷ひろみ
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
島袋寛子
SEKAI NO OWARI ★
Tani Yuuki
DA PUMP
玉城千春
知念里奈
TRF
T.M.Revolution
20th Century
徳永英明
Toshl
夏川りみ
なにわ男子
NiziU
NEWS
氷川きよし
BEGIN
日向坂46
Hey! Say! JUMP
星屑スキャット
松下洸平
三浦大知
満島真之介
宮沢和史
宮本笑里
ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー（伊礼彼方、高畑充希、海宝直人、上原理生）
MONGOL800
MONGOL800×WANIMA
RIEHATA
LE SSERAFIM
※50音順 ★＝今回発表
あいみょん
伊藤沙莉
井上芳雄
宇崎竜童
ウタ（歌唱：Ado）From『ONE PIECE FILM RED』
ELAIZA
Official髭男dism
ORANGE RANGE
氣志團
Kis-My-Ft2
木梨憲武
木村カエラ
清塚信也
桐谷健太
工藤静香
郷ひろみ
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
島袋寛子
SEKAI NO OWARI ★
Tani Yuuki
DA PUMP
玉城千春
知念里奈
TRF
T.M.Revolution
20th Century
徳永英明
Toshl
夏川りみ
なにわ男子
NiziU
NEWS
氷川きよし
BEGIN
日向坂46
Hey! Say! JUMP
星屑スキャット
松下洸平
三浦大知
満島真之介
宮沢和史
宮本笑里
ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー（伊礼彼方、高畑充希、海宝直人、上原理生）
MONGOL800
MONGOL800×WANIMA
RIEHATA
LE SSERAFIM
※50音順 ★＝今回発表
▽司会
相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
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