◇6日 DeNA－中日（横浜）

両チームのスターティングメンバーが発表された。

5日に出場選手登録されたダヤン・ビシエド内野手が「3番・一塁」でスタメンとなった。左肩痛のため6月21日に出場選手登録を抹消されていた。4番のA・マルティネスとの新オーダーで臨む。先発は小笠原慎之介投手。今季4度目となるDeNA戦で4勝目をつかみたい。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・一・ビシエド

4番・左・A・マルティネス

5番・二・阿部

6番・三・高橋周

7番・捕・木下

8番・遊・京田

9番・投・小笠原

【DeNA】

1番・中・桑原

2番・右・大田

3番・左・佐野

4番・二・牧

5番・三・宮崎

6番・遊・大和

7番・一・ソト

8番・捕・嶺井

9番・投・大貫