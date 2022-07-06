【中日スタメン】復帰のビシエドは「3番・一塁」 4番はA・マルティネス
2022年7月6日 17時28分
◇6日 DeNA－中日（横浜）
両チームのスターティングメンバーが発表された。
5日に出場選手登録されたダヤン・ビシエド内野手が「3番・一塁」でスタメンとなった。左肩痛のため6月21日に出場選手登録を抹消されていた。4番のA・マルティネスとの新オーダーで臨む。先発は小笠原慎之介投手。今季4度目となるDeNA戦で4勝目をつかみたい。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・ビシエド
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・京田
9番・投・小笠原
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・ビシエド
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・京田
9番・投・小笠原
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・右・大田
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・一・ソト
8番・捕・嶺井
9番・投・大貫
1番・中・桑原
2番・右・大田
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・一・ソト
8番・捕・嶺井
9番・投・大貫
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