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【中日スタメン】復帰のビシエドは「3番・一塁」　4番はA・マルティネス

2022年7月6日 17時28分

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◇6日　DeNA－中日（横浜）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。
　5日に出場選手登録されたダヤン・ビシエド内野手が「3番・一塁」でスタメンとなった。左肩痛のため6月21日に出場選手登録を抹消されていた。4番のA・マルティネスとの新オーダーで臨む。先発は小笠原慎之介投手。今季4度目となるDeNA戦で4勝目をつかみたい。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・ビシエド
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・三・高橋周
7番・捕・木下
8番・遊・京田
9番・投・小笠原
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・右・大田
3番・左・佐野
4番・二・牧
5番・三・宮崎
6番・遊・大和
7番・一・ソト
8番・捕・嶺井
9番・投・大貫
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