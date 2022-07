今週(2022.6/24~6/30)YouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で2.5%増となった。TOP100の初登場作は17作(先週15作)となっている。

1位は、SEKAI NO OWARI「Habit」(視聴回数767.5万回)。4週連続で首位を独走中だ。ミュージックビデオ(MV)内で披露されているダンスの一部を切り取ったり、替え歌にしたりといった動画がTikTokなどで投稿されて大ブレイク。その熱はまだまだ冷めそうにない。

その「Habit」に迫っているのが、2位に初登場したNAYEON「POP!(Performance Video)」(同677.4万回)。TWICEのメンバーである彼女がこのほどリリースした1stミニアルバム『IM NAYEON』のリード曲である。ちなみにグループからのソロ・デビューは初となる。アルバムには本作をはじめ全7曲を収録。Stray Kidsのフィリックスや、ソロラッパー・Wonsteinらをフィーチャリングアーティストに迎え、グループとはひと味違ったボーカルを響かせているほか、作詞にも挑戦して新たな魅力を発揮している。

8位に初登場したのは、チャーリー・プース「Left and Right (feat. Jung Kook of BTS)」(同273.8万回)。BTSのジョングクとのコラボレーション曲。今年後半にリリースする予定の3rdアルバム『CHARLIE』からの先行リリース曲だ。2人は18年に韓国で開催された音楽アワード『MBC Plus X Genie Music Awards』のステージで、チャーリー・プースの楽曲「We Don’t Talk Anymore」で共演しており、それ以来のコラボとなる。カラフルでユニークな世界観のMVでも息の合ったパフォーマンスを披露している。

10位(先週42位)に大きく上昇したのは、米インディーポップトリオAJRの「World's Smallest Violin」(同240.1万回)。21年3月にリリースしたアルバム『OK ARCHESTRA』に収録されている。同曲が現在、TikTokなどのSNSで大流行中だ。最後のパートにかけてスピードがアップしていくテンポ感の良さ、出来の悪い自分を周囲と比較して愚痴るような歌詞、幼少期からの動画の数々を現代まで繋ぎ合わせたヒストリームービーのようなMV…、見どころ聴きどころが満載の1作だ。更なる盛り上がりを見せていくのか、要注目である。

