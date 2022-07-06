【オールスター】ファン投票選出選手一覧 広島選手の名前なし
2022年7月6日 16時43分
マイナビオールスターゲーム2022（26日・ペイペイドーム、27日・松山）のファン投票選出選手が6日、発表された。選出選手は次の通り。
◇ ◇ ◇
【セ・リーグ】
先発投手＝青柳晃洋（阪神）
中継ぎ投手＝湯浅京己（阪神）
抑え投手＝大勢（巨人）
捕手＝木下拓哉（中日）
一塁手＝中田翔（巨人）
二塁手＝牧秀悟（DeNA）
三塁手＝村上宗隆（ヤクルト）
遊撃手＝坂本勇人（巨人）
外野手＝佐藤輝明（阪神）、塩見泰隆（ヤクルト）、近本光司（阪神）
【パ・リーグ】
先発投手＝佐々木朗希（ロッテ）
中継ぎ投手＝又吉克樹（ソフトバンク）
抑え投手＝松井裕樹（楽天）
捕手＝松川虎生（ロッテ）
一塁手＝山川穂高（西武）
二塁手＝浅村栄斗（楽天）
三塁手＝野村佑希（日本ハム）
遊撃手＝今宮健太（ソフトバンク）
外野手＝柳田悠岐（ソフトバンク）、吉田正尚（オリックス）、松本剛（日本ハム）
指名打者＝レアード（ロッテ）
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