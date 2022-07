『日向坂46『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~』in Tokyo Dome』DVD&Blu-rayジャケット写真

アイドルグループ・日向坂46が、3月に開催した自身初の東京ドーム公演を映像化したDVD/Blu-ray『日向坂46『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~』in Tokyo Dome』(20日発売)のジャケット写真が解禁された。

コロナ禍で2度の延期を経て、3月30・31日に東京ドーム2daysを行い、計10万人を動員。発表から2年3ヶ月越しにかなえた夢舞台を完全生産限定盤(5DVD or 3Blu-ray)、通常盤『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY1-』『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~ in Tokyo Dome -DAY2-』(いずれも2DVD or 1Blu-ray)でリリースする。

完全生産限定盤にはライブ本編のほか、2日間の公演と舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」が収録される。

■DVD/Blu-ray「日向坂46『3周年記念MEMORIAL LIVE ~3回目のひな誕祭~』in Tokyo Dome」

▼DAY1(完全生産限定盤、通常盤DAY1同一)

VTR-Road to Tokyo Dome-

Overture

ひらがなけやき

キュン

青春の馬

アディショナルタイム

My fans

僕たちは付き合っている

ホントの時間

ひらがなで恋したい

ドレミソラシド

こんなに好きになっちゃっていいの?

イマニミテイロ

最前列へ

君に話しておきたいこと

ときめき草

DANCE TRACK

アザトカワイイ

ソンナコトナイヨ

期待していない自分

君しか勝たん

永遠の白線

DANCE TRACK

半分の記憶

DANCE TRACK

ってか

NO WAR in the future 2020

誰よりも高く跳べ!2020

VTR

JOYFUL LOVE

約束の卵 2020

日向坂

▼DAY2(完全生産限定盤、通常盤DAY1同一)

VTR-Road to Tokyo Dome-

Overture

キュン

ドレミソラシド

おいで夏の境界線

キツネ

ハッピーオーラ

窓を開けなくても

こんなに好きになっちゃっていいの?

抱きしめてやる

こんな整列を誰がさせるのか?

My god

Dash&Rush

未熟な怒り

この夏をジャムにしよう

Right?

それでも歩いてる

DANCE TRACK

アザトカワイイ

ソンナコトナイヨ

期待していない自分

君しか勝たん

永遠の白線

DANCE TRACK

半分の記憶

DANCE TRACK

ってか

NO WAR in the future 2020

誰よりも高く跳べ!2020

VTR

JOYFUL LOVE

僕なんか

日向坂

約束の卵 2020

▼DISC3(完全生産限定盤のみ)

特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」収録

