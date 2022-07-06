関ジャニ∞、自主レーベルの公式TikTokアカウント開設 「ズッコケ男道」など23曲がTikTokで配信スタート
2022年7月6日 11時00分 (7月6日 12時05分更新)
人気グループ・関ジャニ∞の自主レーベル『INFINITY RECORDS』の公式TikTokアカウントが6日に開設された。併せて新曲「喝采」に加え、代表曲「ズッコケ男道」「無責任ヒーロー」など計23曲がTikTokにて楽曲配信がスタートし、関ジャニ∞の楽曲を使用した投稿がTikTokで楽しめるようになった。
TikTokアカウント開設を記念し、「#拍手喝采チャレンジ」がきょう6日よりスタート。新曲「喝采」をBGMに「どんな些細なことでも楽しくチャレンジし、拍手を送りあおう！」という、常に前に進んでいく関ジャニ∞らしいキャンペーンとなっている。
また、関ジャニ∞が運用するアプリ「関ジャニ∞アプリ」にて期間限定のトライアルキャンペーンもスタート。シリアルコード「KJ8SUMMER」を入力することで、TikTokに配信した23曲の一部を試聴できるキャンペーンとなっている。スタジアムLIVE『18祭』やROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022に向けた必聴の予習プレイリスト「関ジャニ∞のいろは」は8月31日まで期間限定で配信される。
■関ジャニ∞の自主レーベル『INFINITY RECORDS』公式TikTokアカウント
https://www.tiktok.com/@kanjanieight_infinity_r
https://www.tiktok.com/@kanjanieight_infinity_r
■TikTok配信曲リスト
1. 浪花いろは節 -Re:8EST edition-
2. 大阪ロマネスク -Re:8EST edition-
3. ズッコケ男道 -Re:8EST edition-
4. 無責任ヒーロー -Re:8EST edition-
5. ブリュレ -Re:9EST edition-
6. LIFE ～目の前の向こうへ～ -Re:8EST edition-
7. イエローパンジーストリート -Re:8EST edition-
8. あおっぱな -Re:8EST edition-
9. キング オブ 男！ -Re:8EST edition-
10. オモイダマ -Re:8EST edition-
11. がむしゃら行進曲 -Re:8EST edition-
12. 前向きスクリーム！ -Re:8EST edition-
13. 罪と夏 -Re:8EST edition-
14. NOROSHI -Re:8EST edition-
15. 友よ
16. Re:LIVE
17. 歓喜の舞台
18. キミトミタイセカイ
19. ひとりにしないよ
20. 凛
21. 稲妻ブルース
22. 喝采
23. CIRCLE
1. 浪花いろは節 -Re:8EST edition-
2. 大阪ロマネスク -Re:8EST edition-
3. ズッコケ男道 -Re:8EST edition-
4. 無責任ヒーロー -Re:8EST edition-
5. ブリュレ -Re:9EST edition-
6. LIFE ～目の前の向こうへ～ -Re:8EST edition-
7. イエローパンジーストリート -Re:8EST edition-
8. あおっぱな -Re:8EST edition-
9. キング オブ 男！ -Re:8EST edition-
10. オモイダマ -Re:8EST edition-
11. がむしゃら行進曲 -Re:8EST edition-
12. 前向きスクリーム！ -Re:8EST edition-
13. 罪と夏 -Re:8EST edition-
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