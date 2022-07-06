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ドネツク州制圧へロシア猛攻 市場砲撃、２人死亡
【キーウ共同】ウクライナ東部ドンバス地域（ルガンスク、ドネツク両州）の掌握を目指すロシア軍は５日、全...
7月6日
女装し犯行、７０発以上乱射 米銃撃容疑者、事前に計画
【ハイランドパーク共同】米中西部イリノイ州シカゴ近郊ハイランドパークの銃乱射事件で、地元警察は５日に...
英国の財務相と保健相が辞任 ジョンソン首相、窮地に
【ロンドン共同】英国のスナク財務相とジャビド保健相が５日、相次いで辞任した。２人ともジョンソン首相へ...
米で銃乱射、６人死亡 独立記念日パレード狙う、容疑者は拘束
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】米中西部イリノイ州シカゴ近郊のハイランドパークで四日午前（日本時間五日午前...
＜近くて遠い国 アルジェリア独立６０年＞ （中）仏側協力者の苦難
「フランス人には忘れられ、アルジェリア人には憎まれ続けてきた私たちの姿が正しく描かれ、発信される貴重...
ＮＡＴＯに２国加盟、議定書署名 トルコの批准に曲折も
【ロンドン＝加藤美喜】北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の全三十加盟国は五日、フィンランドとスウェーデンの...