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ＮＹ市でも銃撃１４件、３人死亡　独立記念日に相次ぐ

2022年7月6日 07時42分 (7月6日 08時00分更新)
　【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市で独立記念日の４日、銃撃事件が１４件相次ぎ、２１人が撃たれ３人が死亡した。地元メディアが５日伝えた。
　アダムズ市長は５日、記者団に対し、中西部イリノイ州シカゴ近郊ハイランドパークで起きた乱射事件に触れて「同様の問題は、われわれの街でも起きている」と述べ、銃規制や犯罪対策の強化を訴えた。

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