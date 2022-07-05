◇５日 ロッテ―日本ハム（ＺＯＺＯマリン）

日本ハムはロッテ先発左腕・本前に対し、木村文紀外野手を今季初めて１番で起用した。クリーンアップは３番・松本剛外野手、４番・野村佑希内野手、５番・近藤健介外野手。自己最多の８本塁打をマークしている清宮幸太郎内野手は７番、打率３割のドラフト９位ルーキー・上川畑大悟内野手は９番に置いた。

【日本ハム】

１番・右・木村

２番・二・アルカンタラ

３番・中・松本剛

４番・三・野村

５番・左・近藤

６番・指・ヌニエス

７番・一・清宮

８番・捕・石川亮

９番・遊・上川畑

先発投手・ポンセ

【ロッテ】

１番・左・荻野

２番・中・高部

３番・二・中村奨

４番・三・安田

５番・指・レアード

６番・捕・佐藤都

７番・右・菅野

８番・一・山口

９番・遊・小川

先発投手・本前