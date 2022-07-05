【日本ハムスタメン】木村文紀を初の1番起用 清宮幸太郎は7番、9位ルーキー・上川畑大悟は9番
2022年7月5日 17時29分
◇５日 ロッテ―日本ハム（ＺＯＺＯマリン）
日本ハムはロッテ先発左腕・本前に対し、木村文紀外野手を今季初めて１番で起用した。クリーンアップは３番・松本剛外野手、４番・野村佑希内野手、５番・近藤健介外野手。自己最多の８本塁打をマークしている清宮幸太郎内野手は７番、打率３割のドラフト９位ルーキー・上川畑大悟内野手は９番に置いた。
【日本ハム】
１番・右・木村
２番・二・アルカンタラ
３番・中・松本剛
４番・三・野村
５番・左・近藤
６番・指・ヌニエス
７番・一・清宮
８番・捕・石川亮
９番・遊・上川畑
先発投手・ポンセ
【ロッテ】
１番・左・荻野
２番・中・高部
３番・二・中村奨
４番・三・安田
５番・指・レアード
６番・捕・佐藤都
７番・右・菅野
８番・一・山口
９番・遊・小川
先発投手・本前
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