横浜と神戸でソロファンミーティングツアーを日本初開催するASTROチャウヌ

韓国の6人組ボーイズグループASTROのメンバー・CHA EUN-WOO(チャウヌ、25)が、8月に横浜と神戸でソロファンミーティングツアー『2022 Just One 10 Minute [Starry Caravan] In JAPAN』を開催することが決定した。対面ファンミーティングは2019年以来3年ぶりで、日本での開催は今回が初となる。

『Just One 10 Minute』は、チャウヌが展開しているファンミーティングシリーズ。2019年に香港、台北、バンコク、マニラ、クアラルンプールで初のアジアファンミーティングツアーを行い、昨年6月にはオンラインで世界150ヶ国あまりのファンが参加した。

今回は、サブタイトル「Starry Caravan」を掲げ、チャウヌがキャンピングカーに乗って全世界のファンに会うために旅をするコンセプト。7月23日のインドネシア公演を皮切りに、タイ、フィリピン、日本、韓国を巡る。日本公演は、8月21日に神戸ワールド記念ホール、8月24日に横浜・ぴあアリーナMMの2ヶ所で開催する。

チャウヌはASTROの活動と並行して数々のドラマやCMにも出演し、10~20代の支持を集める人気俳優。インスタグラムのフォロワー数は2900万人を突破している。主な出演ドラマは『私のIDはカンナム美人』(2018年)、『新米史官ク・へリョン』(2019年)、『女神降臨』(2020年)、『アイランド』(放送予定)など。

