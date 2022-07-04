立民・吉田氏が東海３県最高の５３０５万円 国会議員、首長の所得公開
2022年7月4日 16時00分 (7月4日 16時00分更新)
四日に公開された国会議員の二〇二一年所得報告書によると、愛知、岐阜、三重の三県では、吉田統彦衆院議員（立民、比例東海）の総所得が五千三百五万円で最高額だった。
吉田議員は、国立病院機構名古屋医療センターなどからも給与を得ている。愛知県関連ではこの他、池田佳隆衆院議員（自民、比例東海）が、文部科学副大臣の給与などもあり、二千八百三十八万円で三位、伊藤忠彦衆院議員（自民、愛知８区）が二千八百十六万円で四位だった。
三重県関連では、前厚生労働相の田村憲久衆院議員（自民、三重１区）が東海三県で二位。県内ではトップだった。兄が経営するケーブルテレビ局の株式配当が千二百三十万円、不動産所得が百十三万円、講演料などの雑所得が百五十八万円あり、総所得は三千九百五十八万円だった。
岐阜県関連では、渡辺猛之参院議員（自民、岐阜選挙区）の総所得が二千三百三十一万円で県内トップ。東海三県では十三位となる。国土交通副大臣の給与や、相談役を務める見行木材の報酬などがあった。
大村知事増、古田知事は減
愛知、岐阜両県知事と名古屋市長の二〇二一年の所得報告書が四日、公開された。二〇年の総所得額は、両知事とも新型コロナ...
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