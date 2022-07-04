漫画「俺だけレベルアップな件」アニメ化企画2023年始動 制作はA-1 Pictures 【PV公開】
2022年7月4日 04時30分 (7月4日 06時05分更新)
漫画『俺だけレベルアップな件』のアニメ化プロジェクトが2023年より始動することが発表された。
あわせてティザービジュアルとPVが公開された。
■メインスタッフ
作品名『俺だけレベルアップな件』
原作:DUBU(REDICE STUDIO)、Chugong、h-goon
監督:中重俊祐
シリーズ構成:木村暢
キャラクターデザイン須藤智子
音楽:澤野弘之
アニメーション制作:A-1 Pictures
作品名『俺だけレベルアップな件』
原作:DUBU(REDICE STUDIO)、Chugong、h-goon
監督:中重俊祐
シリーズ構成:木村暢
キャラクターデザイン須藤智子
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