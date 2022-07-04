安全地帯のボーカルでソロデビュー35周年を迎える玉置浩二が、テレビ朝日系『関ジャム 完全燃SHOW』24日放送回（後11：00）で特集されることが決定した。

番組では玉置をリスペクトする水野良樹、平原綾香、川崎鷹也の3人からの質問に本人が回答する。「声を保つための秘密は？」「SNS発のアーティスト 聴いたりしますか？」「人生で１曲しか残せないとしたら、何を選びますか？」といった問いに何と答えるのか。安全地帯やソロのライブ映像なども交えてたっぷりと紹介する。

放送翌日25日のソロデビュー35周年記念日には、ファンのリクエスト投票による安全地帯のベストアルバム『THE BEST ALUBUM 40th ANNIVERSARY～あの頃へ～』と、玉置のベストアルバム『THE BEST ALUBUM 35th ANNIVERSARY～メロディー～』を同時リリース。8月10日からはソロツアー『玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ～星路（みち）～』をスタートさせる。

■『関ジャム 完全燃SHOW』玉置浩二特集

放送日時：7月24日（日）午後11時～11時55分

出演者：関ジャニ∞（横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大）、古田新太

水野良樹、平原綾香、川崎鷹也 山崎弘也、宮澤エマ

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