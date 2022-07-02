飛ばし屋ルーキー・佐藤心結5位浮上「ノーボギーでラウンドできたのはすごい評価」【女子ゴルフ】
2022年7月2日 17時54分
◇2日 女子ゴルフ 資生堂レディスオープン第3日（横浜市旭区、戸塚CC西C）
前々週のニチレイレディスでは2日目まで首位だった飛ばし屋ルーキーの佐藤心結（みゆ）＝ニトリ＝が、3バーディー69で5位まで上がってきた。「ノーボギーでラウンドできたというのはすごい評価できる。11、12番でピンチもあったけど、アプローチと狭い空間を狙ったショットがうまくいってしのげた」
今大会は優勝経験多数のベテランキャディー、清水重憲さんがバッグを担ぐ。「私のコースマネジメントのさらに上を言ってくれるので、助けられてますし、勉強になっています」と、初V達成への強い味方だ。
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