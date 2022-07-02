【中日】前夜青柳から本塁打の山下が「3番・一塁」でスタメン 根尾もベンチ入りでプロ初の連投あるか
2022年7月2日 13時33分
◇2日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表され、3連勝を目指す中日は、1日のカード初戦で中日移籍後初本塁打を放った山下斐紹捕手を「3番・一塁」で起用した。
1日に初めてリードした場面で登板し、プロ初ホールドを記録した根尾昂投手はベンチ入りした。登板すればプロ初の連投となる。
【阪神】
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・二・山本
7番・三・北條
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・二・山本
7番・三・北條
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・山下
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・遊・京田
9番・投・松葉
2番・右・岡林
3番・一・山下
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・遊・京田
9番・投・松葉
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