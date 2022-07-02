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【中日】前夜青柳から本塁打の山下が「3番・一塁」でスタメン 根尾もベンチ入りでプロ初の連投あるか

2022年7月2日 13時33分

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ウオーミングアップする松葉

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◇2日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、3連勝を目指す中日は、1日のカード初戦で中日移籍後初本塁打を放った山下斐紹捕手を「3番・一塁」で起用した。
　1日に初めてリードした場面で登板し、プロ初ホールドを記録した根尾昂投手はベンチ入りした。登板すればプロ初の連投となる。
【阪神】
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・二・山本
7番・三・北條
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・山下
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・捕・木下
7番・三・高橋周
8番・遊・京田
9番・投・松葉
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