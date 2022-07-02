【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、新型コロナウイルス感染などが疑われる発熱患者が、１日夕までの１日で新たに約４１００人確認されたと報じた。前日より５００人弱減り、３０日連続の減少。４月末からの累計は４７４万８千人超で、９９・８％は回復したとしている。これまでに伝えられた死者の合計は７３人。