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Ｌ・ロペスカジェハ氏死去 ラウル・カストロ氏の元娘婿
ルイスアルベルト・ロドリゲス・ロペスカジェハ氏（キューバ大統領顧問で軍将官、ラウル・カストロ元国家評...
7月2日
バイルス選手に米大統領自由勲章 １７人選出、ワシントンさんらも
【ワシントン共同】バイデン米大統領は１日、文民最高位の勲章である「大統領自由勲章」の今年の受章者に、...
イラン南部で地震、３人死亡 ８人が負傷
【テヘラン共同】米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、イラン南部で２日午前２時２分（日本時間同６時３２分...
ロシア攻勢、民間人の犠牲やまず 南部オデッサ州、死者２１人に
【キーウ共同】ロシア軍が攻勢を強めるウクライナ各地で民間人の犠牲が後を絶たない。南部オデッサ州の副知...
米、最新鋭防空システムを供与 追加軍事支援１０００億円
【ワシントン共同】米国防総省は１日、ロシアが侵攻を続けるウクライナへの８億２千万ドル（約１１１０億円...
北朝鮮、Ｇ７首脳声明に反発 ＩＣＢＭ発射は「自衛権の行使」
【北京共同】北朝鮮外務省は２日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）が６月末に大陸間弾道ミサイル（ＩＣ...