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ヤ４―６Ｄ（１日）　ＤｅＮＡが２度目の４連勝

2022年7月1日 21時28分 (7月1日 21時48分更新)
　先発し７回途中４失点だったＤｅＮＡ・今永＝神宮

　先発し７回途中４失点だったＤｅＮＡ・今永＝神宮

　ＤｅＮＡが競り勝って今季２度目の４連勝。３―３の四回１死二塁からソトの左安打で勝ち越し、五回１死二塁では大田が中前適時打を放った。今永は６回２／３を４失点で４勝目。ヤクルトは高梨が打ち込まれ、連勝が４で止まった。

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