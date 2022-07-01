速報
先発し７回途中４失点だったＤｅＮＡ・今永＝神宮
関連キーワード
中３―１神（１日） Ａ・マルが勝ち越し弾
中日が８投手の継投で競り勝った。八回、同点とされた直後の攻撃でＡ・マルティネスが勝ち越し２ランを放っ...
7月1日
ＤＦ吉田、サンプドリア退団 サッカー日本代表主将
【ベルリン共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）のサンプドリアは６月３０日、日本代表で主将を...
宇野、坂本、鍵山らが魅了 トップ選手がアイスショー
フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が１日、横浜市のコーセー新横浜スケートセン...
日２―１オ（１日） 上沢５勝目、石川直セーブ
日本ハムは上沢が８安打を浴びながら七回途中１失点と粘り５勝目。石川直は３年ぶりのセーブを挙げた。石井...
バスケＷ杯、日本、豪州に完敗 アジア１次予選
バスケットボールの２０２３年男子ワールドカップ（Ｗ杯）アジア１次予選Ｂ組は１日、メルボルンで行われ、...
中山、西矢ら準決勝進出 スケートボード五輪予選開幕戦
【ローマ共同】スケートボード・ストリートの２０２４年パリ五輪予選対象大会開幕戦、ローマ２０２２第３日...