ＤｅＮＡが競り勝って今季２度目の４連勝。３―３の四回１死二塁からソトの左安打で勝ち越し、五回１死二塁では大田が中前適時打を放った。今永は６回２／３を４失点で４勝目。ヤクルトは高梨が打ち込まれ、連勝が４で止まった。