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日２―１オ（１日）　上沢５勝目、石川直セーブ

2022年7月1日 21時23分 (7月1日 21時48分更新)
　先発した日本ハム・上沢＝札幌ドーム

　先発した日本ハム・上沢＝札幌ドーム

　日本ハムは上沢が８安打を浴びながら七回途中１失点と粘り５勝目。石川直は３年ぶりのセーブを挙げた。石井の適時三塁打などで奪った２点を継投で守り切った。オリックスは再三の好機を生かせず、山岡の好投をふいにした。

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