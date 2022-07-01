日本ハムは上沢が８安打を浴びながら七回途中１失点と粘り５勝目。石川直は３年ぶりのセーブを挙げた。石井の適時三塁打などで奪った２点を継投で守り切った。オリックスは再三の好機を生かせず、山岡の好投をふいにした。