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格闘家・RENA、デビュー15周年「もう一踏ん張り」　ファン「レナちゃんは最強！」「夢を見させてください」

2022年7月1日 11時10分 (7月1日 13時06分更新)
RENA（本人インスタグラムより）

RENA（本人インスタグラムより）

　格闘家・RENAが1日、自身のインスタグラムを更新。6月29日に31歳の誕生日を迎え、続々と届く祝福に感謝の言葉を伝えた。
【写真あり】美腹筋を見せ気合いを入れるRENA
　RENAは「皆さま、お誕生日メッセージありがとうございました」と感謝し「今日でプロデビューして15周年もう一踏ん張りしたいと思います。これからも応援宜しくお願いします!!」と決意を新たにした。
　この投稿にファンからは「レナちゃんは最強！ずっと応援してます」「遅くなりましたが誕生日＆デビュー15周年おめでとうございます」「もう少し、ファンのみんなに夢を見させてください　お願いします」など応援の声が届いている。
【写真】対戦相手と同じ”セクシーポーズ”をとるRENA
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