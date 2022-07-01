格闘家・RENA、デビュー15周年「もう一踏ん張り」 ファン「レナちゃんは最強！」「夢を見させてください」
2022年7月1日 11時10分 (7月1日 13時06分更新)
格闘家・RENAが1日、自身のインスタグラムを更新。6月29日に31歳の誕生日を迎え、続々と届く祝福に感謝の言葉を伝えた。
RENAは「皆さま、お誕生日メッセージありがとうございました」と感謝し「今日でプロデビューして15周年もう一踏ん張りしたいと思います。これからも応援宜しくお願いします!!」と決意を新たにした。
この投稿にファンからは「レナちゃんは最強！ずっと応援してます」「遅くなりましたが誕生日＆デビュー15周年おめでとうございます」「もう少し、ファンのみんなに夢を見させてください お願いします」など応援の声が届いている。
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