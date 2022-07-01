本文へ移動

【上半期関西のTV出演本数】川島明が関東あわせて2冠　かまいたちが2位・3位に食い込む

2022年7月1日 06時00分 (7月1日 07時06分更新)
かまいたち（左から）山内健司、濱家隆一 （写真）厚地健太郎 （C）ORICON NewS inc.

かまいたち（左から）山内健司、濱家隆一 （写真）厚地健太郎 （C）ORICON NewS inc.

　テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニターは1日、『2022上半期テレビ番組出演本数ランキング』を発表。1月に、同社がテレビメタデータ制作の株式会社ワイヤーアクションを子会社化した関係で、関西のランキング集計が可能となり、今回は関西のランキングもあわせて発表された。
【一覧表】東京&関西でランクイン！2022年テレビ番組出演本数ランキングTOP20
　関西の1位は、関東同様に“TBSの朝の顔”として活躍している川島明（麒麟）の277本。2 位・3 位にはかまいたちの2人がランクインした（濱家隆一は【256本】、山内健司は【250本】）。全国区の2 人だが、冠番組『かまいたちの机上の空論城（関西テレビ）』など、関西での活動が目立った。
■2022年上半期テレビ番組出演本数ランキング（関西）
1位　277本　川島明（麒麟）
2位　256本　濱家隆一（かまいたち）
3位　250本　山内健司（かまいたち）
4位　225本　博多大吉（博多華丸・大吉）
5位　221本　ノブ（千鳥）
6位　213本　国分太一（TOKIO）
7位　202本　陣内智則
8位　198本　博多華丸（博多華丸・大吉）
9位　194本　長谷川雅紀（錦鯉）
10位　190本　渡辺隆（錦鯉）
10位　190本　有吉弘行
12位　188本　長田庄平（チョコレートプラネット）
13位　186本　春日俊彰（オードリー）
13位　186本　松尾駿（チョコレートプラネット）
15位　180本　大悟（千鳥）
16位　179本　山名文和（アキナ）
17位　178本　盛山晋太郎（見取り図）
18位　176本　リリー（見取り図）
18位　176本　東野幸治
18位　176本　朝日奈央
調査項目：タレント番組出演本数（出演番組の放送回数分をカウント）
調査期間：2022年1月1日～6月19日
対象局：NHK大阪／読売テレビ／朝日放送テレビ／毎日放送／テレビ大阪／関西テレビ（関西地区地上波オンエア分）
・グループ出演と個人出演の合算にて集計
・放送局所属のアナウンサー、通販番組出演者、再放送番組は対象外とする
（ワイヤーアクション調べ／ニホンモニターサイト：http://www.n-monitor.co.jp/pdf/20220701ban.pdf）
【一覧表】2021年テレビ番組出演本数ランキングTOP20&お笑い芸人部門ランキング
【写真】“細マッチョ”に大変身！『anan』表紙を飾った濱家隆一
【写真あり】“バリカッコいい”かまいたち濱家の現在の宣材写真
【写真】「オシャレかわいい親子」山内＆息子のほっこり親子ショット
【写真】夫婦似過ぎ？　かまいたち・濱家がアップした披露宴での“2ショット”

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

エンタメ総合の新着

記事一覧