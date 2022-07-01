かまいたち（左から）山内健司、濱家隆一 （写真）厚地健太郎 （C）ORICON NewS inc.

テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニターは1日、『2022上半期テレビ番組出演本数ランキング』を発表。1月に、同社がテレビメタデータ制作の株式会社ワイヤーアクションを子会社化した関係で、関西のランキング集計が可能となり、今回は関西のランキングもあわせて発表された。

関西の1位は、関東同様に“TBSの朝の顔”として活躍している川島明（麒麟）の277本。2 位・3 位にはかまいたちの2人がランクインした（濱家隆一は【256本】、山内健司は【250本】）。全国区の2 人だが、冠番組『かまいたちの机上の空論城（関西テレビ）』など、関西での活動が目立った。

■2022年上半期テレビ番組出演本数ランキング（関西）

1位 277本 川島明（麒麟）

2位 256本 濱家隆一（かまいたち）

3位 250本 山内健司（かまいたち）

4位 225本 博多大吉（博多華丸・大吉）

5位 221本 ノブ（千鳥）

6位 213本 国分太一（TOKIO）

7位 202本 陣内智則

8位 198本 博多華丸（博多華丸・大吉）

9位 194本 長谷川雅紀（錦鯉）

10位 190本 渡辺隆（錦鯉）

10位 190本 有吉弘行

12位 188本 長田庄平（チョコレートプラネット）

13位 186本 春日俊彰（オードリー）

13位 186本 松尾駿（チョコレートプラネット）

15位 180本 大悟（千鳥）

16位 179本 山名文和（アキナ）

17位 178本 盛山晋太郎（見取り図）

18位 176本 リリー（見取り図）

18位 176本 東野幸治

18位 176本 朝日奈央

調査項目：タレント番組出演本数（出演番組の放送回数分をカウント）

調査期間：2022年1月1日～6月19日

対象局：NHK大阪／読売テレビ／朝日放送テレビ／毎日放送／テレビ大阪／関西テレビ（関西地区地上波オンエア分）

・グループ出演と個人出演の合算にて集計

・放送局所属のアナウンサー、通販番組出演者、再放送番組は対象外とする

（ワイヤーアクション調べ／ニホンモニターサイト：http://www.n-monitor.co.jp/pdf/20220701ban.pdf）

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