7月2日放送『THE MUSIC DAY 2022』タイムテーブル発表（C）日本テレビ

櫻井翔が10年連続で総合司会を務め、7月2日に8時間に生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）で披露する60組合計86曲のタイムテーブルが1日、番組公式サイトで公開された。

10回目を迎える今回は、「もう一度、音楽で世代を超えてつながりたい」をコンセプトに昭和・平成・令和の名曲を披露する。

タイムテーブルは以下のとおり。各時間帯の掲載順はアーティスト名の50音順（メドレー・企画を除く）で、出演順とは異なる。

■『THE MUSIC DAY 2022』タイムテーブル

▼午後3時台

Creepy Nuts「のびしろ」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「BIG CITY RODEO」

下尾礼子「踊」

TRF「BOY MEETS GIRL」

Nexus-Cry「SHOWレース」

milet「us」「Ordinary days」

♪アイドルメドレー

麻丘めぐみ×日向坂46「わたしの彼は左きき」

松本伊代×乃木坂46「センチメンタル・ジャーニー」

荻野目洋子×櫻坂46「本木純情派」

♪絶対に忘れられない名曲メドレー

田村直美「ゆずれない願い」

サスケ「青いベンチ」

nobodyknows +「ココロオドル」

島谷ひとみ 「亜麻色の髪の乙女」

▼午後4時台

AKB48「根も葉もRumor」

岡本知高「Time To Say Goodbye」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」

DEAN FUJIOKA「Apple」

▼午後5時台

Awesome City Club×富樫姉妹「勿忘」

櫻坂46（歌唱楽曲は放送で発表）

DISH//「沈丁花」

富樫姉妹「チャルダッシュ」

NEWS「未来へ」「ONE -for the win-」

Hey! Say! JUMP「瞳のスクリーン」「真夜中のシャドーボーイ」「春玄鳥」

緑黄色社会「キャラクター」「Mela!」

世代をつなぐ名曲アルバム 松下洸平（歌唱楽曲は放送で発表）

イッテQスペシャルコラボ AI×イモトアヤコ…AI「アルデバラン」

▼午後6時台

ジャニーズWEST「サムシング・ニュー」

なにわ男子「The Answer」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」「テーマソング」

世代をつなぐ名曲アルバム 亀梨和也（歌唱楽曲は放送で発表）

♪絶対に忘れられない名曲メドレー

観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」「伝説の少女」

FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN心魅かれてく」

MOON CHILD「ESCAPE」

永井真理子「ミラクル・ガール」「ZUTTO」

▼午後7時台

King & Prince「踊るように人生を。」

SixTONES「共鳴」

NiziU「Chopstick」

日向坂46（歌唱楽曲は放送で発表）

♪タオルアップ・ウェーブハンズ アンド ジャンプメドレー

乃木坂46「裸足でSummer」

Hey! Say! JUMP「Come On A My House」

大黒摩季「ら・ら・ら」

♪魂の叫びライブメドレー

DA PUMP「U.S.A」

SHOW-YA「限界LOVERS」

中孝介「サンサーラ」

▼午後8時台

[Alexandros]「閃光」

工藤静香「黄砂に吹かれて」「くちびるから媚薬」「嵐の素顔」

関ジャニ∞「がむしゃら行進曲」「ズッコケ男道」

菅田将暉「惑う糸」

Sexy Zone「RUN」

BiSH「プロミスザスター」

ヒロミ＆はなわ「神様との約束」

RADIO FISH「PERFECT HUMAN」

♪ダンスコラボメドレー

NiziU×本田望結「Take a picture」

BE:FIRST×大島美幸「Shining One」

Perfume×王林・村上佳菜子・市來玲奈「チョコレイト・ディスコ」

▼午後9時台

イッテQスペシャルコラボ 秋川雅史×みやぞん…秋川雅史「千の風になって」

乃木坂46（歌唱楽曲は放送で発表）

LE SSERAFIM「FEARLESS」

♪時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー

「抱きしめてTONIGHT」：山田涼介／岸優太／岩本照

「ギンギラギンにさりげなく」：村上信五／有岡大貴／向井康二／藤原丈一郎

「仮面舞踏会」：高橋海人／ジェシー／大橋和也

「ガラスの十代」：ラウール／道枝駿佑

「DAYBREAK」：増田貴久／安田章大／高木雄也／森本慎太郎

「夜空ノムコウ」：小山慶一郎／大倉忠義／薮宏太／田中樹／渡辺翔太

「AMBITIOUS JAPAN!」：加藤シゲアキ／横山裕／中島裕翔／神宮寺勇太／深澤辰哉

「愛なんだ」：丸山隆平／伊野尾慧／阿部亮平／佐久間大介／大西流星

「硝子の少年」：亀梨和也／京本大我

「A・RA・SHI」：上田竜也／知念侑李／高地優吾／西畑大吾／長尾謙杜

「Venus」：平野紫耀／松村北斗／宮舘涼太／高橋恭平

「青春アミーゴ」：永瀬廉／目黒蓮

※高橋海人、高木雄也、高地優吾の高＝はしごだか

「速報！歌の大辞テン!!」復活企画

青山テルマ「そばにいるね」

工藤静香「慟哭」

中島美嘉「雪の華」

▼午後10時台

Snow Man「Grandeur」

Perfume「Time Warp」

YOSHIKI×SixTONES「Imitation Rain」

YOSHIKI×サラ・ブライトマン「Miracle」

※放送時間は変更の可能性あり

▽総合司会

櫻井翔

▽MC

羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

▽ネクストゲート進行

市來玲奈アナ

関連キーワード エンタメ総合