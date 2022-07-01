『THE MUSIC DAY』タイムテーブル公開 8時間生放送で60組出演86曲
2022年7月1日 06時00分 (7月1日 07時06分更新)
櫻井翔が10年連続で総合司会を務め、7月2日に8時間に生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）で披露する60組合計86曲のタイムテーブルが1日、番組公式サイトで公開された。
10回目を迎える今回は、「もう一度、音楽で世代を超えてつながりたい」をコンセプトに昭和・平成・令和の名曲を披露する。
タイムテーブルは以下のとおり。各時間帯の掲載順はアーティスト名の50音順（メドレー・企画を除く）で、出演順とは異なる。
■『THE MUSIC DAY 2022』タイムテーブル
▼午後3時台
Creepy Nuts「のびしろ」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「BIG CITY RODEO」
下尾礼子「踊」
TRF「BOY MEETS GIRL」
Nexus-Cry「SHOWレース」
milet「us」「Ordinary days」
Creepy Nuts「のびしろ」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「BIG CITY RODEO」
下尾礼子「踊」
TRF「BOY MEETS GIRL」
Nexus-Cry「SHOWレース」
milet「us」「Ordinary days」
♪アイドルメドレー
麻丘めぐみ×日向坂46「わたしの彼は左きき」
松本伊代×乃木坂46「センチメンタル・ジャーニー」
荻野目洋子×櫻坂46「本木純情派」
麻丘めぐみ×日向坂46「わたしの彼は左きき」
松本伊代×乃木坂46「センチメンタル・ジャーニー」
荻野目洋子×櫻坂46「本木純情派」
♪絶対に忘れられない名曲メドレー
田村直美「ゆずれない願い」
サスケ「青いベンチ」
nobodyknows +「ココロオドル」
島谷ひとみ 「亜麻色の髪の乙女」
田村直美「ゆずれない願い」
サスケ「青いベンチ」
nobodyknows +「ココロオドル」
島谷ひとみ 「亜麻色の髪の乙女」
▼午後4時台
AKB48「根も葉もRumor」
岡本知高「Time To Say Goodbye」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
DEAN FUJIOKA「Apple」
AKB48「根も葉もRumor」
岡本知高「Time To Say Goodbye」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
DEAN FUJIOKA「Apple」
▼午後5時台
Awesome City Club×富樫姉妹「勿忘」
櫻坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
DISH//「沈丁花」
富樫姉妹「チャルダッシュ」
NEWS「未来へ」「ONE -for the win-」
Hey! Say! JUMP「瞳のスクリーン」「真夜中のシャドーボーイ」「春玄鳥」
緑黄色社会「キャラクター」「Mela!」
Awesome City Club×富樫姉妹「勿忘」
櫻坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
DISH//「沈丁花」
富樫姉妹「チャルダッシュ」
NEWS「未来へ」「ONE -for the win-」
Hey! Say! JUMP「瞳のスクリーン」「真夜中のシャドーボーイ」「春玄鳥」
緑黄色社会「キャラクター」「Mela!」
世代をつなぐ名曲アルバム 松下洸平（歌唱楽曲は放送で発表）
イッテQスペシャルコラボ AI×イモトアヤコ…AI「アルデバラン」
▼午後6時台
ジャニーズWEST「サムシング・ニュー」
なにわ男子「The Answer」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」「テーマソング」
ジャニーズWEST「サムシング・ニュー」
なにわ男子「The Answer」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」「テーマソング」
世代をつなぐ名曲アルバム 亀梨和也（歌唱楽曲は放送で発表）
♪絶対に忘れられない名曲メドレー
観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」「伝説の少女」
FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN心魅かれてく」
MOON CHILD「ESCAPE」
永井真理子「ミラクル・ガール」「ZUTTO」
観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」「伝説の少女」
FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN心魅かれてく」
MOON CHILD「ESCAPE」
永井真理子「ミラクル・ガール」「ZUTTO」
▼午後7時台
King & Prince「踊るように人生を。」
SixTONES「共鳴」
NiziU「Chopstick」
日向坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
King & Prince「踊るように人生を。」
SixTONES「共鳴」
NiziU「Chopstick」
日向坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
♪タオルアップ・ウェーブハンズ アンド ジャンプメドレー
乃木坂46「裸足でSummer」
Hey! Say! JUMP「Come On A My House」
大黒摩季「ら・ら・ら」
乃木坂46「裸足でSummer」
Hey! Say! JUMP「Come On A My House」
大黒摩季「ら・ら・ら」
♪魂の叫びライブメドレー
DA PUMP「U.S.A」
SHOW-YA「限界LOVERS」
中孝介「サンサーラ」
DA PUMP「U.S.A」
SHOW-YA「限界LOVERS」
中孝介「サンサーラ」
▼午後8時台
[Alexandros]「閃光」
工藤静香「黄砂に吹かれて」「くちびるから媚薬」「嵐の素顔」
関ジャニ∞「がむしゃら行進曲」「ズッコケ男道」
菅田将暉「惑う糸」
Sexy Zone「RUN」
BiSH「プロミスザスター」
ヒロミ＆はなわ「神様との約束」
RADIO FISH「PERFECT HUMAN」
[Alexandros]「閃光」
工藤静香「黄砂に吹かれて」「くちびるから媚薬」「嵐の素顔」
関ジャニ∞「がむしゃら行進曲」「ズッコケ男道」
菅田将暉「惑う糸」
Sexy Zone「RUN」
BiSH「プロミスザスター」
ヒロミ＆はなわ「神様との約束」
RADIO FISH「PERFECT HUMAN」
♪ダンスコラボメドレー
NiziU×本田望結「Take a picture」
BE:FIRST×大島美幸「Shining One」
Perfume×王林・村上佳菜子・市來玲奈「チョコレイト・ディスコ」
NiziU×本田望結「Take a picture」
BE:FIRST×大島美幸「Shining One」
Perfume×王林・村上佳菜子・市來玲奈「チョコレイト・ディスコ」
▼午後9時台
イッテQスペシャルコラボ 秋川雅史×みやぞん…秋川雅史「千の風になって」
イッテQスペシャルコラボ 秋川雅史×みやぞん…秋川雅史「千の風になって」
乃木坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
LE SSERAFIM「FEARLESS」
LE SSERAFIM「FEARLESS」
♪時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー
「抱きしめてTONIGHT」：山田涼介／岸優太／岩本照
「ギンギラギンにさりげなく」：村上信五／有岡大貴／向井康二／藤原丈一郎
「仮面舞踏会」：高橋海人／ジェシー／大橋和也
「ガラスの十代」：ラウール／道枝駿佑
「DAYBREAK」：増田貴久／安田章大／高木雄也／森本慎太郎
「夜空ノムコウ」：小山慶一郎／大倉忠義／薮宏太／田中樹／渡辺翔太
「AMBITIOUS JAPAN!」：加藤シゲアキ／横山裕／中島裕翔／神宮寺勇太／深澤辰哉
「愛なんだ」：丸山隆平／伊野尾慧／阿部亮平／佐久間大介／大西流星
「硝子の少年」：亀梨和也／京本大我
「A・RA・SHI」：上田竜也／知念侑李／高地優吾／西畑大吾／長尾謙杜
「Venus」：平野紫耀／松村北斗／宮舘涼太／高橋恭平
「青春アミーゴ」：永瀬廉／目黒蓮
※高橋海人、高木雄也、高地優吾の高＝はしごだか
「抱きしめてTONIGHT」：山田涼介／岸優太／岩本照
「ギンギラギンにさりげなく」：村上信五／有岡大貴／向井康二／藤原丈一郎
「仮面舞踏会」：高橋海人／ジェシー／大橋和也
「ガラスの十代」：ラウール／道枝駿佑
「DAYBREAK」：増田貴久／安田章大／高木雄也／森本慎太郎
「夜空ノムコウ」：小山慶一郎／大倉忠義／薮宏太／田中樹／渡辺翔太
「AMBITIOUS JAPAN!」：加藤シゲアキ／横山裕／中島裕翔／神宮寺勇太／深澤辰哉
「愛なんだ」：丸山隆平／伊野尾慧／阿部亮平／佐久間大介／大西流星
「硝子の少年」：亀梨和也／京本大我
「A・RA・SHI」：上田竜也／知念侑李／高地優吾／西畑大吾／長尾謙杜
「Venus」：平野紫耀／松村北斗／宮舘涼太／高橋恭平
「青春アミーゴ」：永瀬廉／目黒蓮
※高橋海人、高木雄也、高地優吾の高＝はしごだか
「速報！歌の大辞テン!!」復活企画
青山テルマ「そばにいるね」
工藤静香「慟哭」
中島美嘉「雪の華」
青山テルマ「そばにいるね」
工藤静香「慟哭」
中島美嘉「雪の華」
▼午後10時台
Snow Man「Grandeur」
Perfume「Time Warp」
YOSHIKI×SixTONES「Imitation Rain」
YOSHIKI×サラ・ブライトマン「Miracle」
Snow Man「Grandeur」
Perfume「Time Warp」
YOSHIKI×SixTONES「Imitation Rain」
YOSHIKI×サラ・ブライトマン「Miracle」
※放送時間は変更の可能性あり
▽総合司会
櫻井翔
櫻井翔
▽MC
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
▽ネクストゲート進行
市來玲奈アナ
市來玲奈アナ
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