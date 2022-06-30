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広２―４ヤ（３０日）　ヤクルトが４連勝

2022年6月30日 22時14分 (6月30日 22時27分更新)
　１２回ヤクルト２死一、二塁、丸山和が中越えに決勝の２点二塁打を放つ＝マツダ

　１２回ヤクルト２死一、二塁、丸山和が中越えに決勝の２点二塁打を放つ＝マツダ

　ヤクルトが４連勝。２―２の延長十二回、途中出場の丸山和の２点二塁打で勝ち越した。５番手の清水が１回無失点で４勝目を挙げた。広島は３連敗。１―２の十回に代打松山の適時打で追い付いたが、７番手の中崎が誤算だった。

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