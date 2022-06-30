『THE MUSIC DAY』ジャニーズシャッフルメドレー全12曲組み合わせ発表 「青春アミーゴ」は永瀬廉＆目黒蓮
2022年6月30日 20時00分 (6月30日 22時06分更新)
櫻井翔が総合司会を務め、7月2日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）のコーナー、「時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー」全12曲の歌唱メンバーが30日、発表された。
メドレーに参加するのは、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の8組44人。グループの垣根を超えてシャッフルし、先輩ジャニーズが1位をとった名曲を歌いつなぎながら、歴史を一挙に振り返る。
メドレーで歌唱する楽曲と、それぞれの歌唱メンバーは以下のとおり。
▼抱きしめてTONIGHT／田原俊彦（タイトル横は原曲アーティスト 以下同）
山田涼介（Hey! Say! JUMP）／岸優太（King & Prince）／岩本照（Snow Man）
山田涼介（Hey! Say! JUMP）／岸優太（King & Prince）／岩本照（Snow Man）
▼ギンギラギンにさりげなく／近藤真彦
村上信五（関ジャニ∞）／有岡大貴（Hey! Say! JUMP）／向井康二（Snow Man）／藤原丈一郎（なにわ男子）
村上信五（関ジャニ∞）／有岡大貴（Hey! Say! JUMP）／向井康二（Snow Man）／藤原丈一郎（なにわ男子）
▼仮面舞踏会／少年隊
高橋海人（King & Prince）／ジェシー（SixTONES）／大橋和也（なにわ男子） ※高橋の高＝はしごだか
高橋海人（King & Prince）／ジェシー（SixTONES）／大橋和也（なにわ男子） ※高橋の高＝はしごだか
▼ガラスの十代／光GENJI
ラウール（Snow Man）／道枝駿佑（なにわ男子）
ラウール（Snow Man）／道枝駿佑（なにわ男子）
▼DAYBREAK／男闘呼組
増田貴久（NEWS）／安田章大（関ジャニ∞）／高木雄也（Hey! Say! JUMP）／森本慎太郎（SixTONES） ※高木の高＝はしごだか
増田貴久（NEWS）／安田章大（関ジャニ∞）／高木雄也（Hey! Say! JUMP）／森本慎太郎（SixTONES） ※高木の高＝はしごだか
▼夜空ノムコウ／SMAP
小山慶一郎（NEWS）／大倉忠義（関ジャニ∞）／薮宏太（Hey! Say! JUMP）／田中樹（SixTONES）／渡辺翔太（Snow Man）
小山慶一郎（NEWS）／大倉忠義（関ジャニ∞）／薮宏太（Hey! Say! JUMP）／田中樹（SixTONES）／渡辺翔太（Snow Man）
▼AMBITIOUS JAPAN!／TOKIO
加藤シゲアキ（NEWS）／横山裕（関ジャニ∞）／中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／神宮寺勇太（King & Prince）／深澤辰哉（Snow Man）
加藤シゲアキ（NEWS）／横山裕（関ジャニ∞）／中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／神宮寺勇太（King & Prince）／深澤辰哉（Snow Man）
▼愛なんだ／V6
丸山隆平（関ジャニ∞）／伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）／阿部亮平（Snow Man）／佐久間大介（Snow Man）／大西流星（なにわ男子）
丸山隆平（関ジャニ∞）／伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）／阿部亮平（Snow Man）／佐久間大介（Snow Man）／大西流星（なにわ男子）
▼硝子の少年／KinKi Kids
亀梨和也（KAT-TUN）／京本大我（SixTONES）
亀梨和也（KAT-TUN）／京本大我（SixTONES）
▼A・RA・SHI／嵐
上田竜也（KAT-TUN）／知念侑李（Hey! Say! JUMP）／高地優吾（SixTONES）／西畑大吾（なにわ男子）／長尾謙杜（なにわ男子） ※高地の高＝はしごだか
上田竜也（KAT-TUN）／知念侑李（Hey! Say! JUMP）／高地優吾（SixTONES）／西畑大吾（なにわ男子）／長尾謙杜（なにわ男子） ※高地の高＝はしごだか
▼Venus／タッキー＆翼
平野紫耀（King & Prince）／松村北斗（SixTONES）／宮舘涼太（Snow Man）／高橋恭平（なにわ男子）
平野紫耀（King & Prince）／松村北斗（SixTONES）／宮舘涼太（Snow Man）／高橋恭平（なにわ男子）
▼青春アミーゴ／修二と彰
永瀬廉（King & Prince）／目黒蓮（Snow Man）
永瀬廉（King & Prince）／目黒蓮（Snow Man）
【写真】ジャニーズ勢は10組 『THE MUSIC DAY』出演者第1弾24組一覧
YOSHIKI『THE MUSIC DAY』大トリ ドラム・ピアノ二刀流でSixTONES、サラ・ブライトマンとコラボ
【写真】かしゆかの姫カットで話題のPerfumeら出演アーティスト第2弾9組
『THE MUSIC DAY』菅田将暉が初出演へ BE:FIRST×大島美幸、NiziU×本田望結が異色コラボ
『THE MUSIC DAY』ジャニーズシャッフルメドレー復活 「夜空ノムコウ」など先輩の名曲歌う
YOSHIKI『THE MUSIC DAY』大トリ ドラム・ピアノ二刀流でSixTONES、サラ・ブライトマンとコラボ
【写真】かしゆかの姫カットで話題のPerfumeら出演アーティスト第2弾9組
『THE MUSIC DAY』菅田将暉が初出演へ BE:FIRST×大島美幸、NiziU×本田望結が異色コラボ
『THE MUSIC DAY』ジャニーズシャッフルメドレー復活 「夜空ノムコウ」など先輩の名曲歌う
おすすめ情報