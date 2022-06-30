『THE MUSIC DAY 2022』の「時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー」全12曲の歌唱メンバー発表（C）日本テレビ

櫻井翔が総合司会を務め、7月2日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）のコーナー、「時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー」全12曲の歌唱メンバーが30日、発表された。

メドレーに参加するのは、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の8組44人。グループの垣根を超えてシャッフルし、先輩ジャニーズが1位をとった名曲を歌いつなぎながら、歴史を一挙に振り返る。

メドレーで歌唱する楽曲と、それぞれの歌唱メンバーは以下のとおり。

▼抱きしめてTONIGHT／田原俊彦（タイトル横は原曲アーティスト 以下同）

山田涼介（Hey! Say! JUMP）／岸優太（King & Prince）／岩本照（Snow Man）

▼ギンギラギンにさりげなく／近藤真彦

村上信五（関ジャニ∞）／有岡大貴（Hey! Say! JUMP）／向井康二（Snow Man）／藤原丈一郎（なにわ男子）

▼仮面舞踏会／少年隊

高橋海人（King & Prince）／ジェシー（SixTONES）／大橋和也（なにわ男子） ※高橋の高＝はしごだか

▼ガラスの十代／光GENJI

ラウール（Snow Man）／道枝駿佑（なにわ男子）

▼DAYBREAK／男闘呼組

増田貴久（NEWS）／安田章大（関ジャニ∞）／高木雄也（Hey! Say! JUMP）／森本慎太郎（SixTONES） ※高木の高＝はしごだか

▼夜空ノムコウ／SMAP

小山慶一郎（NEWS）／大倉忠義（関ジャニ∞）／薮宏太（Hey! Say! JUMP）／田中樹（SixTONES）／渡辺翔太（Snow Man）

▼AMBITIOUS JAPAN!／TOKIO

加藤シゲアキ（NEWS）／横山裕（関ジャニ∞）／中島裕翔（Hey! Say! JUMP）／神宮寺勇太（King & Prince）／深澤辰哉（Snow Man）

▼愛なんだ／V6

丸山隆平（関ジャニ∞）／伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）／阿部亮平（Snow Man）／佐久間大介（Snow Man）／大西流星（なにわ男子）

▼硝子の少年／KinKi Kids

亀梨和也（KAT-TUN）／京本大我（SixTONES）

▼A・RA・SHI／嵐

上田竜也（KAT-TUN）／知念侑李（Hey! Say! JUMP）／高地優吾（SixTONES）／西畑大吾（なにわ男子）／長尾謙杜（なにわ男子） ※高地の高＝はしごだか

▼Venus／タッキー＆翼

平野紫耀（King & Prince）／松村北斗（SixTONES）／宮舘涼太（Snow Man）／高橋恭平（なにわ男子）

▼青春アミーゴ／修二と彰

永瀬廉（King & Prince）／目黒蓮（Snow Man）

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