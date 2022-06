Hey! Say! JUMP主題歌のこだわりについて語った中島裕翔 (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔が30日、都内で行われたフジテレビ系連続ドラマ『純愛ディソナンス』(毎週木曜 後10:00※7月14日スタート、初回15分拡大)制作発表にヒロインの吉川愛と参加した。

会見では、Hey! Say! JUMPの歌う主題歌「Fate or Destiny」の音源が初公開。中島が「めちゃめちゃこだわりました。今回Hey! Say! JUMPとしても、新しい曲のジャンル。USロック、ミドルバラードみたいな。英詞もたくさんあって、入りは切ないんですけど、サビには開放感がある。ドラマが2重の禁断の愛を描くということで、この曲自体にも二面性がある。難しくこだわったんですけど、いい出来になってこのドラマに合うんじゃないかな」と手応えをみせた。

吉川は「耳に残る。心がおだやかになる曲。俳優としての中島さんしか見てないので…」とギャップに驚くと、ピンときていない中島の反応にツッコミ。さらに中島が「え?僕、え、なんですか?俳優なんですか?」とボケると、吉川は「俳優さんかと思ってたんですけど、ジャニーズさんだったらしくて」と続けると、中島は「そうです、ジャニーズなんです」とニヤリ。吉川は「ちょっと新鮮ですね。英語の発音が良すぎる。とても良い」とうなっていた。

中島演じる音楽教師・新田正樹と、吉川演じる生徒・和泉冴の純愛を軸に、タブーと背中合わせの2人の関係が、周囲の人物を巻き込んで、やがて“ディソナンス=不協和音”を奏でていく純愛×ドロドロ“純ドロ”ストーリー。2部構成となる前半は、高校を舞台とした教師と生徒の禁断の恋、後半は5年後、成人した冴と再会を果たした正樹だが、彼には妻がいた…。

