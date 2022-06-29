高橋宏

◇28日 巨人―中日

両チームのスターティングメンバーが発表され、6連敗中の中日は、直近4試合とも安打を放ち、16打数7安打の打率4割3分6厘と上り調子の高橋周平内野手を「3番・三塁」で起用した。先発の高橋宏斗投手は、4月7日の神宮でヤクルト戦でプロ初勝利。ドームを本拠地とした1997年以降で、ワーストとなる屋外球場11連敗の記録に、ピリオドを打つ。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・三・高橋周

4番・左・A・マルティネス

5番・二・阿部

6番・一・石岡

7番・捕・石橋

8番・遊・京田

9番・投・高橋宏

【巨人】

1番・一・増田陸

2番・中・丸

3番・左・ウォーカー

4番・三・岡本和

5番・遊・坂本

6番・右・ポランコ

7番・捕・大城

8番・二・吉川

9番・投・山崎伊