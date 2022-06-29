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【中日スタメン】上り調子の高橋周平が3番 先発・高橋宏斗で屋外球場の連敗ストップだ

2022年6月29日 17時37分

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高橋宏

高橋宏

◇28日　巨人―中日
　両チームのスターティングメンバーが発表され、6連敗中の中日は、直近4試合とも安打を放ち、16打数7安打の打率4割3分6厘と上り調子の高橋周平内野手を「3番・三塁」で起用した。先発の高橋宏斗投手は、4月7日の神宮でヤクルト戦でプロ初勝利。ドームを本拠地とした1997年以降で、ワーストとなる屋外球場11連敗の記録に、ピリオドを打つ。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・高橋周
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・石岡
7番・捕・石橋
8番・遊・京田
9番・投・高橋宏
【巨人】
1番・一・増田陸
2番・中・丸
3番・左・ウォーカー
4番・三・岡本和
5番・遊・坂本
6番・右・ポランコ
7番・捕・大城
8番・二・吉川
9番・投・山崎伊
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