【中日スタメン】上り調子の高橋周平が3番 先発・高橋宏斗で屋外球場の連敗ストップだ
2022年6月29日 17時37分
◇28日 巨人―中日
両チームのスターティングメンバーが発表され、6連敗中の中日は、直近4試合とも安打を放ち、16打数7安打の打率4割3分6厘と上り調子の高橋周平内野手を「3番・三塁」で起用した。先発の高橋宏斗投手は、4月7日の神宮でヤクルト戦でプロ初勝利。ドームを本拠地とした1997年以降で、ワーストとなる屋外球場11連敗の記録に、ピリオドを打つ。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・高橋周
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・石岡
7番・捕・石橋
8番・遊・京田
9番・投・高橋宏
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・三・高橋周
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・石岡
7番・捕・石橋
8番・遊・京田
9番・投・高橋宏
【巨人】
1番・一・増田陸
2番・中・丸
3番・左・ウォーカー
4番・三・岡本和
5番・遊・坂本
6番・右・ポランコ
7番・捕・大城
8番・二・吉川
9番・投・山崎伊
1番・一・増田陸
2番・中・丸
3番・左・ウォーカー
4番・三・岡本和
5番・遊・坂本
6番・右・ポランコ
7番・捕・大城
8番・二・吉川
9番・投・山崎伊
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