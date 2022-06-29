新庄監督

◇29日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）

日本ハムは左打者を極端に苦手としている西武先発のエンスに対し、スイッチヒッターのアルカンタラを含め6人の右打者を並べた。エンスの今季被打率は右打者が1割3分2厘に対し、左打者は3割1厘。新庄監督は25日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）で右打者の被打率が1割5分8厘で、左打者が2割8分5厘の大関に対し、あえて右打者を8人並べたが、0―3で完封負け。データ完全無視の作戦は大失敗に終わっていたが、今回はどうなるか。

【日本ハム】

1番・二・アルカンタラ

2番・遊・上川畑

3番・中・松本剛

4番・三・野村

5番・左・近藤

6番・右・木村

7番・一・清宮

8番・指・万波

9番・捕・石川亮

先発投手・吉田

【西武】

1番・右・川越

2番・遊・源田

3番・捕・森

4番・一・山川

5番・二・外崎

6番・指・栗山

7番・三・ジャンセン

8番・左・オグレディ

9番・中・愛斗

先発投手・エンス