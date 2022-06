『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』(2021年12月29日発売)

嵐のライブ映像作品『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』(2021年12月29日発売)が、本日29日発表の『オリコン上半期ランキング2022 作品別売上数部門』のDVDランキング(29.1万枚)とBlu-ray Discランキング(以下BD/44.1万枚)で、ともに1位を獲得した。また、音楽DVDとBDの売上枚数を合算したミュージックDVD・BDランキングでも、期間内売上73.2万枚を売り上げ、1位を獲得。上半期の映像3部門を制覇した。

嵐が上半期の映像ランキングで3部門同時1位を獲得したのは、2015年の嵐『ARASHI BLAST in Hawaii』(2015年4月発売)、2017年の嵐『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』(2017年5月発売)に続き、通算3回目。歴代1位の記録をもつ、上半期での「映像3部門同時1位」の通算獲得回数を3回に自己更新した。

本作は、2020年12月31日にグループ初の生配信ライブとして、東京ドームで開催された嵐のライブが映像化されたもの。昨年12月29日に発売され、2022/1/10付「週間DVDランキング」「週間BDランキング」「週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位に初登場し、12作連続・通算12作目の映像3部門同時1位を獲得。連続・通算ともに歴代1位を自己更新した。DVDとBDを合算した「ミュージックDVD・BDランキング」では、初週売上63.7万枚を売り上げ、9年連続で初週売上50万枚超えで、こちらも歴代1位を自己更新した。

なお、「ミュージックDVD・BDランキング」の初週売上63.7万枚は、今年度(2021/12/27付より)の最高初週売上を記録している。

【集計期間】2021/12/27付~2022/6/20付[実質集計期間:2021年12月13日(月)~2022年6月12日(日)]

※「オリコン上半期DVDランキング」は「2000年度」よりスタート。

※「オリコン上半期Blu-ray Discランキング」は「2009年度」よりスタート。

※「オリコン上半期ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」は「2015年度」よりスタート。

