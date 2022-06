2001年に第1作が発売された 「ロックマンエグゼ」シリーズのナンバリング6作品、10タイトルを収めた『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』が2023年に発売されることが決定した。

同シリーズの作品の舞台はネットワークが高度に発展した社会。等身大の主人公が織り成す冒険と、カードバトルの戦略性とアクションの楽しさが融合した“データアクションRPG”の新しいゲーム性がヒットし、当時の小学生を中心に人気を博した。コミック連載やTVアニメーション化でも大きな反響を呼び、今なお多くのファンに愛されているシリーズとなっている。

コレクションでは、第1作『ロックマンエグゼ』から完結編『ロックマンエグゼ6』まで、シリーズのナンバリング6作品10タイトルを収録し、『ロックマンエグゼ3』から登場した2種類の異なるバージョンも余さず収録。ダウンロード版では10タイトルを収録したコレクションに加えて、コンテンツを分割して収録したVol.1とVol.2もそれぞれ販売予定。

■パッケージ版

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

■発売機種: Nintendo Switch、 PlayStation4

■ 希望小売価格:未定

■ダウンロード版:

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション(1~6を収録)

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1(1~3を収録)

ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2(4~6を収録)

■発売機種:Nintendo Switch、 PlayStation 4、 PC (Steam)

■販売価格:未定

※詳細は公式サイト確認。

■発売予定: 2023年

■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

