1stアルバム『How To Love』のリリースが決定した岩橋玄樹

ソロ歌手の岩橋玄樹が、1stアルバム『How To Love』を8月10日に発売することが決定した。これまでにシングル2作品をリリースしているが、アルバムは初となる。あわせて、新アーティスト写真とジャケット写真3種、収録曲が解禁された。

タイトル『How To Love』には「How To Love Yourself」「自分自身を愛することの大切さ、そして自分自身を大切にして生きていこう」との想いが込められている。海外の作曲家を多く迎え、岩橋が日本と米ロサンゼルスを行き来しながら制作した表題曲「How To Love」を含め、全12曲が収録される。

岩橋は「”How To Love”は大好きな言葉で。意味だけじゃなくて言葉の響きも。僕は、歌で誰かを幸せにしたり、勇気づけたりできるアーティストになりたいと思っています。そのためには、まず、自分自身を愛することが大切。自分自身を愛することができなかったら、誰かを幸せにすることもできないし。当たり前のようなことだけど、それはとても難しいことでもあって。自分自身に言い聞かせるためにも”How To Love”をアルバムタイトルにしました。このアルバムを聴いてくれる皆さんも、自分自身を愛して、大切にしてほしい。という想いも込めています」とのコメントを寄せた。

本作は、通常盤、初回限定盤、ファンクラブ限定盤の3形態。通常盤にはボーナストラック2曲、初回限定盤にはミュージックビデオやメイキングが収録されたDVDと24Pフォトブックレット、ファンクラブ限定盤にはソロ初披露パフォーマンスを収録したDVDとA4版写真集が付く。初回プレス分封入特典として、形態ごとに異なる内容のスペシャルムービーが期間限定で見られるシリアルが封入される。

7月15日からは初のファンクラブツアー『GENKI IWAHASHI FANCLUB TOUR 2022 “PAJAMA PARTY”』(全13公演)の開催も決定している。

■岩橋玄樹1st アルバム『How To Love』収録曲

01. How To Love

02. Fortune Lady

03. INTO YOU

04. SUMMERTIME

05. Shake It

06. Love U

07. Summer Night

08. PAJAMA PARTY

09. G・E・N・K・I

10. SUSPlCIOUS GIRL

11. My Lonely X’mas

12. さよならを告げたボク

【Bonus Track】(通常盤のみ)

13. In My Dreams

14. LUV JUST AIN’T ENUFF

関連キーワード 音楽