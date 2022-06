Mnetで8月に特集される少女時代(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

K-POPガールズグループのレジェンド、少女時代が8月にデビュー15周年アルバムで5年ぶりにカムバックすることを記念し、韓国エンターテインメントチャンネルMnetと動画配信サービスMnet Smartで特集することが決定した。

末っ子ソヒョンの誕生日に発表された少女時代特集『GG is BACK!少女時代デビュー15周年記念SP ~Into The New World~』は8月に放送。過去に放送された番組の中から厳選したコンテンツがラインナップされた。放送/配信される番組は以下のとおり。

▽『GG is BACK!少女時代デビュー15周年記念SP ~Into The New World~』

●ヒョヨンの1000万LIKE ヒョヨン(少女時代)出演

●ヒョヨンの1000万LIKE ユナ(少女時代)出演回(#1)

●ヒョヨンの1000万LIKE 少女時代 出演回(#2)

●ヒョヨンの1000万LIKE ユリ(少女時代)出演回(#3)

●ソヒョンのはじめての一人暮らし ソヒョン(少女時代)出演

●ソヒョンのはじめての一人暮らし 少女時代 出演回(1)(2)(#2 #4)

●ユ・クイズ ON THE BLOCK 少女時代 出演回(#121)

●LIPSTICK PRINCE ソヒョン(少女時代)出演回(#6)

●TAXI ユナ(少女時代)出演回(#226)

●TAXI スヨン(少女時代)出演回(#257)

●スーパーヒアラー 真実を聴く黄金の耳 サニー(少女時代)出演回(1)(2)(#3 #4)

●水曜美食会 サニー(少女時代)出演回(#60)

●アレンジレシピの品格 サニー(少女時代)出演回(#12)

●ON & OFF ユナ(少女時代)出演回(1)(2)(#6 #7)

●ON & OF F サニー(少女時代)出演回(#29)

●ON & OFF ユリ(少女時代)出演回(#43)

●プレーヤー ヒョヨン(少女時代)出演回(#16)

●驚きの土曜日 テヨン(少女時代)出演

●驚きの土曜日 テヨン サニー(少女時代)出演回(#71)

●驚きの土曜日 サニー ヒョヨン(少女時代)出演回(#103)

●驚きの土 曜日 ユリ ヒョヨン(少女時代)出演回(#158)

●シックスセンス 3 ユリ(少女時代)出演回(#5)

●全知的おせっかい視点 ユナ(少女時代)出演回(#171)

●M COUNTDOWN バックステージ 少女時代 出演回

●Mnet ライブ 少女時代

●Artist Clip 少女時代

ほか

