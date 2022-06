韓国のオーディション番組『放課後のときめき』(2021年11月~22年2月放送)から誕生し、今月22日に日本デビューした平均年齢16.4歳の7人組ガールズグループ・CLASS:y(クラッシー)が27日、東京・豊洲PITで初来日イベント『2022 CLASS:y JAPAN DEBUT FAN MEETING』を開催した。

視聴者投票でオーディションを勝ち抜き、5月5日に1stミニアルバム『CLASS IS OVER』で韓国デビューしたCLASS:yは、ヒョンソ(21)、チェウォン(19)、ヘジュ(18)、リウォン(15)、ジミン(14)、ボウン(14)、ソンユ(14)からなる7人組。1stシングル「SHUT DOWN -JP Ver.-」で22日に日本デビューし、同日にはテレビ東京の『テレ東音楽祭』で日本の音楽番組に初出演した。

韓国デビューからわずか53日での初来日イベントのオープニング曲は、『放課後のときめき』本放送前にオーディション参加者83人で披露した思い出の曲「Same Same Different」の日本語バージョン。バキバキの重低音に乗せ、ダンスの達人ヘジュを中心とした一糸乱れぬキレキレのダンスを披露し、オーディションから応援してきたファンを喜ばせると、「こんばんは、CLASS:yです、はじめまして!」と声をそろえ、さらに日本語も交えて一人ずつ自己紹介していった。

CLASS:yの海外公演は今回が初めてといい、リーダーのヘジュは「日本の街はとてもきれいですし、おいしいものもたくさんあって、本当に幸せな時間を過ごしています」とにっこり。メインボーカルのチェウォンは「日本のファンの皆さんと少しでもスムーズにコミュニケーションが取れるように、私の言いたいことが少しでも伝わるように、日本語の勉強を少しずつしています」と明かし、「うれしいです」「会いたかったです」「大好きです」とファンに伝えるための言葉を中心に覚えていると語った。

メンバーは日本の食べ物を気に入り、日本語で「めっちゃおいしい!」と口をそろえた。ジミンとボウンは「和牛」、ヘジュは「こんにゃくゼリーの桃味」、リウォンは「うどん。特にカレーうどん」、チェウォンは「天丼。天ぷらがサククしていてとてもおいしい」、ソンユは「ラーメン」ヒョンソは「どれもおいしくて一つを選ぶのは難しいんですが牛カツ」と声を弾ませた。

ファンクラブページで事前募集していた“CLIKE:y”(クリッキー=CLASS:yファン)からの質問にも答えた。「日本のホテルでのルームメイトは?」の質問には、ふだんはリウォン、ジミン、ボウン、ソンユの中学・高校生組4人がルームメイトであることを明かしつつ、日本のホテルではリウォン&チェウォン、ジミン&ヘジュ、ボウン&ヒョンソ、ソンユはスタッフと同じ部屋を使っていると回答した。

ホテルでの過ごし方の話題にも花が咲き、ヘジュは「ジミンはいつ見ても寝てます。メイクを落とさずに寝るので、起こしても3分後には寝てしまい、3回くらい起こしました」と暴露。ジミンも「ヘジュお姉さんはこんにゃくゼリーが大好きで、朝起きたら一袋全部食べちゃってました。空の容器があちこちに転がってた」とぶっちゃけた。

一方のジミンは、キットカットの抹茶、いちご、ホワイトチョコ味をドン・キホーテで買い込み、ホテルの冷蔵庫に詰め込んでいると話して満面の笑み。ボウンが「リウォンお姉さんも部屋に遊びに行くたびにキットカットをかじっている」と明かすと、リウォンは「ドン・キホーテに韓国では売ってない味があったので」とハマっている様子だった。

このほかにも、メンバーの近況を1単語で表現し、誰の単語なのかを予想するキーワードトーク、お絵描きミッション、一心同体ゲームなどで盛り上がり、撮影タイムも設けられるなど、2時間にわたってファンと交流を楽しんだ。

最後にメンバーは一人ずつ、日本語であいさつしていった。

ジミン「CLIKE:y! 初めての日本のファンミーティング、とても楽しくて、幸せな時間でした。CLIKE:y、いつもありがとう!愛してる~」

ヘジュ「今日は会えて、本当に楽しかったです。きょうの思い出はずっとずっと忘れません。これからもたくさん思い出作りましょう。CLIKE:yありがとう! 愛してる」

リウォン「CLIKE:yに会えて本当にうれしかったです。すてきな思い出をくれて本当にありがとうございます。大好きよー」

ボウン「私の大・大・大好きなCLIKE:y、きょうはCLIKE:yがいてくれて本当に幸せで、楽しかったです。これからもいっぱいいっぱい会いましょう! CLIKE:y、きょうは来てくれて本当に本当にありがとう。CLASS:yは永遠にみんなと一緒だよ! 本当に愛してるー」

チェウォン「皆さん、きょうは来てくれてありがとうございます。皆さんに会えて、幸せです。これからもずっと一緒だよ! 愛してる~」

ソンユ「CLIKE:y! きょうのために来てくれて本当にうれしいです。CLIKE:yがいるから頑張れるし、CLIKE:yの言葉で幸せになれます。私たちはずっと一緒だと信じています。ホントに大好きです」

ヒョンソ「やっと日本のCLIKE:yに会えて幸せです! 皆さんに会える日を本当にドキドキしていました。ステキな姿を見せたくていっぱい準備してきましたが、皆さんどうでしたか? いつも楽しんでもらえるように頑張ります。いっぱい愛してます! ずっと一緒だよー!」

たどたどしくも一生懸命、日本語で気持ちを伝えるCLASS:yの姿に、この日を待ちわびていたCLIKE:yたちはメロメロだった。同イベントは、きょう28日にも同所で開催される。

■『2022 CLASS:y JAPAN DEBUT FAN MEETING』セットリスト

1. 「SAME SAME DIFFERENT -JP Ver.-」

【OPENING】

2. 「SURPRISE」

【CLASS:y Keyword Talk Q&A with CLASS:y】

3. 「SHUT DOWN -JP Ver.-」

【CLASS:y Drawing Mission CLASS:y 一心同体】

【ENDING】

4. 「CLASSY」

【アンコール】

5. 「SAME SAME DIFFERENT KOR Ver.」

