山下達郎の最新アルバム『SOFTLY』(ソフトリー)が、初週15.1万枚を売り上げ、6月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得。2012年9月発売の『OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~』以来9年8ヵ月ぶり、通算12作目の1位となった。

これで、「昭和・平成・令和」の3時代でアルバム1位を獲得【※1】。「昭和・平成・令和」の3時代でアルバム1位を獲得したのは、矢沢永吉、竹内まりや、桑田佳祐に次ぎ史上4組目の達成となった。

また、山下達郎は今回69歳5ヵ月での1位獲得となり、「アルバム1位獲得最年長アーティスト」記録では、70歳0ヵ月で達成した矢沢永吉の記録【※2】に次ぐ歴代2位。さらに、自身の年齢が20代、30代、40代、50代時にも1位を獲得【※3】しており、「年齢5年代で1位を獲得したアーティスト」としては、松任谷由実、竹内まりやに次ぐ史上3組目、男性アーティストでは初となった。

本作は、山下達郎の11年ぶり、通算14枚目のオリジナル・アルバムとなっている。

【※1】山下達郎 昭和・平成・令和の主なアルバム1位獲得作品 ※2022/7/4付現在/昭和:『RIDE ON TIME』(1980/9/19発売)※1980/10/6付、平成:『ARTISAN』(1991/6/18発売)※1991/7/1付、令和:『SOFTLY』(2022/6/22発売)※2022/7/4付

【※2】矢沢永吉は2019/9/16付『いつか、その日が来る日まで...』で1位を獲得した

【※3】山下達郎 年齢5年代で1位を獲得した主なアルバム作品 ※2022/7/4 付現在/20代:『RIDE ON TIME』(1980/9/19発売)※1980/10/6付、30代:『Melodies』(1983/6/8発売)※1983/6/27付、7/4付、40代:『トレジャーズ』(1995/11/13発売)※1995/11/27付、50代:『Ray Of Hope』(2011/8/10発売)※2011/8/22付、60代:『SOFTLY』(2022/6/22発売)※2022/7/4付

<クレジット:オリコン調べ(2022/7/4付:集計期間:2022年6月20日〜6月26日)>

