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荒井が５位で決勝へ、世界水泳　女子高飛び込み

2022年6月27日 08時05分 (6月27日 08時25分更新)
　女子高飛び込み準決勝　荒井祭里の演技。決勝に進出した＝ブダペスト（共同）

　女子高飛び込み準決勝　荒井祭里の演技。決勝に進出した＝ブダペスト（共同）

  • 　女子高飛び込み準決勝　荒井祭里の演技。決勝に進出した＝ブダペスト（共同）
  • 　女子高飛び込み準決勝　４回目の演技で入水する荒井祭里＝ブダペスト（共同）
　【ブダペスト共同】水泳の世界選手権第９日は２６日、ブダペストで行われ、女子高飛び込み準決勝で東京五輪代表の荒井祭里（ＪＳＳ宝塚）は３１６・７０点の５位となり、上位１２人による２７日の決勝に進んだ。

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