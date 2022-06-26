『THE MUSIC DAY』菅田将暉が初出演へ BE:FIRST×大島美幸、NiziU×本田望結が異色コラボ
2022年6月26日 16時25分 (6月26日 17時05分更新)
櫻井翔が総合司会を務め、7月2日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）の出演アーティスト第3弾およびメドレー企画の内容などが26日、発表となった。
『THE MUSIC DAY』初出演となる菅田将暉は、同局系『news zero』テーマソング「惑う糸」をテレビ初披露することが決定。岡本知高、秋川雅史、TRF、DA PUMPの出演も決まった。
今年のTHE MUSIC DAYのテーマは「世代でつながる名曲」とあり、世代を超えて歌い継がれる名曲を届ける。「親が聴いていた名曲アルバム」コーナーでは松下洸平が、自身の両親が聴いていたという名曲をカバーする。
メドレー企画も多数発表。「ダンスメドレー」では異色コラボレーションが実現する。BE:FIRST×大島美幸はBE:FIRSTの人気曲に挑戦。NiziUは本田望結とコラボし、Perfumeは村上佳菜子・王林・市來玲奈アナウンサーと「チョコレイト・ディスコ」を披露。RADIO FISHは2016年のヒット曲「PERFECT HUMAN」で盛り上げる。
「絶対に忘れられない名曲メドレー」では、「この曲を聴くとあの時代を思い出す」名曲を、永井真理子、田村直美、サスケ、nobodyknows+、FIELD OF VIEW、MOON CHILD、観月ありさ、島谷ひとみが生歌唱する。
「魂の叫びメドレー」ではDA PUMP、SHOW-YA、中孝介がシャウト。「アイドルメドレー」では松本伊代、麻丘めぐみ、荻野目洋子が、ファンの胸をときめかせた“あの曲”を、坂道グループとのコラボで届ける。
Hey! Say! JUMPと秋川雅史はAR企画を実施。mixta ARアプリを活用し、Hey! Say! JUMPが歌唱中、ユーザーの自宅に“JUMP”してやってくる（!?）スペシャルコンテンツなどが用意されている。
「うちわで選ぼう！ファンサービス対決」では、King ＆ Princeが「踊るように人生を。」を歌唱中、メンバーにやってほしいファンサービスをｄボタンで投票すると、視聴者が選んだファンサービスに応える。
■『THE MUSIC DAY 2022』出演アーティスト
AI
青山テルマ ★
秋川雅史 ★
麻丘めぐみ ★
中孝介 ★
[Alexandros]
AKB48 ★
大黒摩季
岡本知高 ★
荻野目陽子 ★
Awesome City Club
KAT-TUN
関ジャニ∞
King & Prince
工藤静香
Creepy Nuts
櫻坂46
サスケ ★
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
島谷ひとみ ★
下尾礼子 ★
ジャニーズWEST
SHOW-YA ★
菅田将暉 ★
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
DA PUMP ★
田村直美 ★
TRF ★
DISH//
DEAN FUJIOKA
永井真理子 ★
中島美嘉 ★
なにわ男子
NiziU
NEWS
Nexus-Cry ★
乃木坂46
nobodyknows+ ★
Perfume
BiSH
日向坂46
BE:FIRST
ヒロミ
FIELD OF VIEW ★
Hey! Say! JUMP
ポルノグラフィティ
松下洸平 ★
松本伊代
観月ありさ
milet
MOON CHILD ★
緑黄色社会
LE SSERAFIM
RADIO FISH ★
※50音順 ★＝新規発表
AI
青山テルマ ★
秋川雅史 ★
麻丘めぐみ ★
中孝介 ★
[Alexandros]
AKB48 ★
大黒摩季
岡本知高 ★
荻野目陽子 ★
Awesome City Club
KAT-TUN
関ジャニ∞
King & Prince
工藤静香
Creepy Nuts
櫻坂46
サスケ ★
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
島谷ひとみ ★
下尾礼子 ★
ジャニーズWEST
SHOW-YA ★
菅田将暉 ★
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
DA PUMP ★
田村直美 ★
TRF ★
DISH//
DEAN FUJIOKA
永井真理子 ★
中島美嘉 ★
なにわ男子
NiziU
NEWS
Nexus-Cry ★
乃木坂46
nobodyknows+ ★
Perfume
BiSH
日向坂46
BE:FIRST
ヒロミ
FIELD OF VIEW ★
Hey! Say! JUMP
ポルノグラフィティ
松下洸平 ★
松本伊代
観月ありさ
milet
MOON CHILD ★
緑黄色社会
LE SSERAFIM
RADIO FISH ★
※50音順 ★＝新規発表
▼総合司会
櫻井翔
櫻井翔
▼ＭＣ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
▼ネクストゲート進行
市來玲奈アナ
市來玲奈アナ
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