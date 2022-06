7月2日に8時間生放送『THE MUSIC DAY 2022』(C)日本テレビ

櫻井翔が総合司会を務め、7月2日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』(後3:00~10:54 千葉・幕張メッセ)の出演アーティスト第3弾およびメドレー企画の内容などが26日、発表となった。

『THE MUSIC DAY』初出演となる菅田将暉は、同局系『news zero』テーマソング「惑う糸」をテレビ初披露することが決定。岡本知高、秋川雅史、TRF、DA PUMPの出演も決まった。

今年のTHE MUSIC DAYのテーマは「世代でつながる名曲」とあり、世代を超えて歌い継がれる名曲を届ける。「親が聴いていた名曲アルバム」コーナーでは松下洸平が、自身の両親が聴いていたという名曲をカバーする。

メドレー企画も多数発表。「ダンスメドレー」では異色コラボレーションが実現する。BE:FIRST×大島美幸はBE:FIRSTの人気曲に挑戦。NiziUは本田望結とコラボし、Perfumeは村上佳菜子・王林・市來玲奈アナウンサーと「チョコレイト・ディスコ」を披露。RADIO FISHは2016年のヒット曲「PERFECT HUMAN」で盛り上げる。

「絶対に忘れられない名曲メドレー」では、「この曲を聴くとあの時代を思い出す」名曲を、永井真理子、田村直美、サスケ、nobodyknows+、FIELD OF VIEW、MOON CHILD、観月ありさ、島谷ひとみが生歌唱する。

「魂の叫びメドレー」ではDA PUMP、SHOW-YA、中孝介がシャウト。「アイドルメドレー」では松本伊代、麻丘めぐみ、荻野目洋子が、ファンの胸をときめかせた“あの曲”を、坂道グループとのコラボで届ける。

Hey! Say! JUMPと秋川雅史はAR企画を実施。mixta ARアプリを活用し、Hey! Say! JUMPが歌唱中、ユーザーの自宅に“JUMP”してやってくる(!?)スペシャルコンテンツなどが用意されている。

「うちわで選ぼう!ファンサービス対決」では、King & Princeが「踊るように人生を。」を歌唱中、メンバーにやってほしいファンサービスをdボタンで投票すると、視聴者が選んだファンサービスに応える。

■『THE MUSIC DAY 2022』出演アーティスト

AI

青山テルマ ★

秋川雅史 ★

麻丘めぐみ ★

中孝介 ★

[Alexandros]

AKB48 ★

大黒摩季

岡本知高 ★

荻野目陽子 ★

Awesome City Club

KAT-TUN

関ジャニ∞

King & Prince

工藤静香

Creepy Nuts

櫻坂46

サスケ ★

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

島谷ひとみ ★

下尾礼子 ★

ジャニーズWEST

SHOW-YA ★

菅田将暉 ★

SixTONES

Snow Man

Sexy Zone

DA PUMP ★

田村直美 ★

TRF ★

DISH//

DEAN FUJIOKA

永井真理子 ★

中島美嘉 ★

なにわ男子

NiziU

NEWS

Nexus-Cry ★

乃木坂46

nobodyknows+ ★

Perfume

BiSH

日向坂46

BE:FIRST

ヒロミ

FIELD OF VIEW ★

Hey! Say! JUMP

ポルノグラフィティ

松下洸平 ★

松本伊代

観月ありさ

milet

MOON CHILD ★

緑黄色社会

LE SSERAFIM

RADIO FISH ★

※50音順 ★=新規発表

▼総合司会

櫻井翔

▼MC

羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

▼ネクストゲート進行

市來玲奈アナ

