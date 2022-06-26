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【日本ハムスタメン】清宮幸太郎が復帰、万波中正との1＆2番コンビで連敗脱出に期待

2022年6月26日 13時51分

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日本ハム・新庄監督

日本ハム・新庄監督

◇26日　ソフトバンク―日本ハム(ペイペイドーム)
　先発メンバーが次の通り発表された。7連敗中の日本ハムの新庄剛志監督は、胃腸炎の影響などで2試合スタメンを外していた清宮幸太郎内野手を2番で起用。万波中正外野手との長距離砲1、2番コンビに連敗脱出を託す。先発は4月27日オリックス戦(東京ドーム)以来となるコディ・ポンセ投手が務める。
【日本ハム】
1番・右・万波
2番・一・清宮
3番・中・松本剛
4番・三・野村
5番・左・浅間
6番・二・アルカンタラ
7番・指・ヌニエス
8番・遊・上川畑
9番・捕・石川亮
先発投手・ポンセ
【ソフトバンク】
1番・二・三森
2番・三・周東
3番・右・柳田
4番・指・デスパイネ
5番・中・牧原大
6番・遊・今宮
7番・左・柳町
8番・一・中村
9番・捕・甲斐
先発投手・レイ

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