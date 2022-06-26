【日本ハムスタメン】清宮幸太郎が復帰、万波中正との1＆2番コンビで連敗脱出に期待
2022年6月26日 13時51分
◇26日 ソフトバンク―日本ハム(ペイペイドーム)
先発メンバーが次の通り発表された。7連敗中の日本ハムの新庄剛志監督は、胃腸炎の影響などで2試合スタメンを外していた清宮幸太郎内野手を2番で起用。万波中正外野手との長距離砲1、2番コンビに連敗脱出を託す。先発は4月27日オリックス戦(東京ドーム)以来となるコディ・ポンセ投手が務める。
【日本ハム】
1番・右・万波
2番・一・清宮
3番・中・松本剛
4番・三・野村
5番・左・浅間
6番・二・アルカンタラ
7番・指・ヌニエス
8番・遊・上川畑
9番・捕・石川亮
先発投手・ポンセ
1番・右・万波
2番・一・清宮
3番・中・松本剛
4番・三・野村
5番・左・浅間
6番・二・アルカンタラ
7番・指・ヌニエス
8番・遊・上川畑
9番・捕・石川亮
先発投手・ポンセ
【ソフトバンク】
1番・二・三森
2番・三・周東
3番・右・柳田
4番・指・デスパイネ
5番・中・牧原大
6番・遊・今宮
7番・左・柳町
8番・一・中村
9番・捕・甲斐
先発投手・レイ
1番・二・三森
2番・三・周東
3番・右・柳田
4番・指・デスパイネ
5番・中・牧原大
6番・遊・今宮
7番・左・柳町
8番・一・中村
9番・捕・甲斐
先発投手・レイ
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