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【中日スタメン】阪神戦好相性、サンデー柳が連敗止める!! 石橋康太は1カ月ぶり1軍マスク

2022年6月26日 13時31分

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1軍に合流した中日・石橋

1軍に合流した中日・石橋

◇26日　阪神―中日(甲子園)
　スターティングメンバーが発表された。4連敗中の中日は柳裕也投手が先発。今季は阪神戦で2試合に先発し1勝、防御率1・69と抑え込んでいる。今季初の甲子園のマウンドでも相性通りの好投で、連敗ストップを担う。受ける捕手はこの日出場選手登録された石橋康太捕手。1カ月ぶりの1軍の舞台で躍動したい。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・遊・溝脇
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・石岡
7番・三・高橋周
8番・捕・石橋
9番・投・柳
【阪神】
1番・遊・中野
2番・右・島田
3番・中・近本
4番・三・佐藤輝
5番・一・大山
6番・二・糸原
7番・左・ロハス・ジュニア
8番・捕・梅野
9番・投・西純
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