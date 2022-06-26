◇26日 阪神―中日(甲子園)

スターティングメンバーが発表された。4連敗中の中日は柳裕也投手が先発。今季は阪神戦で2試合に先発し1勝、防御率1・69と抑え込んでいる。今季初の甲子園のマウンドでも相性通りの好投で、連敗ストップを担う。受ける捕手はこの日出場選手登録された石橋康太捕手。1カ月ぶりの1軍の舞台で躍動したい。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・遊・溝脇

4番・左・A・マルティネス

5番・二・阿部

6番・一・石岡

7番・三・高橋周

8番・捕・石橋

9番・投・柳

【阪神】

1番・遊・中野

2番・右・島田

3番・中・近本

4番・三・佐藤輝

5番・一・大山

6番・二・糸原

7番・左・ロハス・ジュニア

8番・捕・梅野

9番・投・西純