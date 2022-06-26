【中日スタメン】阪神戦好相性、サンデー柳が連敗止める!! 石橋康太は1カ月ぶり1軍マスク
2022年6月26日 13時31分
◇26日 阪神―中日(甲子園)
スターティングメンバーが発表された。4連敗中の中日は柳裕也投手が先発。今季は阪神戦で2試合に先発し1勝、防御率1・69と抑え込んでいる。今季初の甲子園のマウンドでも相性通りの好投で、連敗ストップを担う。受ける捕手はこの日出場選手登録された石橋康太捕手。1カ月ぶりの1軍の舞台で躍動したい。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・遊・溝脇
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・石岡
7番・三・高橋周
8番・捕・石橋
9番・投・柳
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・遊・溝脇
4番・左・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・一・石岡
7番・三・高橋周
8番・捕・石橋
9番・投・柳
【阪神】
1番・遊・中野
2番・右・島田
3番・中・近本
4番・三・佐藤輝
5番・一・大山
6番・二・糸原
7番・左・ロハス・ジュニア
8番・捕・梅野
9番・投・西純
1番・遊・中野
2番・右・島田
3番・中・近本
4番・三・佐藤輝
5番・一・大山
6番・二・糸原
7番・左・ロハス・ジュニア
8番・捕・梅野
9番・投・西純
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