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米ゴルフ、シャウフェレ首位守る　トラベラーズ選手権第３日

2022年6月26日 11時19分 (6月26日 11時34分更新)
　トラベラーズ選手権第３日で首位を守ったシャウフェレ＝クロムウェル（ゲッティ＝共同）

　トラベラーズ選手権第３日で首位を守ったシャウフェレ＝クロムウェル（ゲッティ＝共同）

　米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は２５日、コネティカット州クロムウェルのＴＰＣリバーハイランズ（パー７０）で第３ラウンドが行われ、ザンダー・シャウフェレ（米国）が６７で回り、通算１７アンダーの１９３で首位を守った。
　１打差の２位でパトリック・カントレー、さらに２打差の３位でサヒス・ティーガラ（ともに米国）が追う。（共同）

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