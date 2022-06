櫻井翔が総合司会を務める『THE MUSIC DAY 2022』は7月2日8時間生放送(C)日本テレビ

櫻井翔が総合司会を務め、7月2日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』(後3:00~10:54 千葉・幕張メッセ)の出演アーティスト第2弾が25日、解禁となった。

今回発表されたのは、[Alexandros]、大黒摩季、Awesome City Club、DEAN FUJIOKA、DISH//、milet、Perfume、ポルノグラフィティ、松本伊代の9組。松本は、第1弾で発表されているヒロミと夫婦で出演が決まった。

今年のTHE MUSIC DAYのテーマは「世代でつながる名曲」。“もう一度、音楽で世代を超えてつながりたい”をコンセプトに、家族、親子、友達、恋人と一緒に口ずさめるようなヒット曲の数々を幕張メッセから生放送で届ける。

あわせて、ジャニーズシャッフルメドレーの復活も発表された。8組44人をシャッフルし、先輩ジャニーズが1位をとった名曲を歌いつなぐ。

■『THE MUSIC DAY 2022』出演アーティスト

AI

[Alexandros] ★

大黒摩季 ★

Awesome City Club ★

KAT-TUN

関ジャニ∞

King & Prince

工藤静香

Creepy Nuts

櫻坂46

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

Sexy Zone

DISH// ★

DEAN FUJIOKA ★

なにわ男子

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume ★

BiSH

日向坂46

BE:FIRST

ヒロミ

Hey! Say! JUMP

ポルノグラフィティ ★

松本伊代 ★

観月ありさ

milet ★

緑黄色社会

LE SSERAFIM

※50音順 ★=第2弾発表

▼総合司会

櫻井翔

▼MC

羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

▼ネクストゲート進行

市來玲奈アナ

