『THE MUSIC DAY』ジャニーズシャッフルメドレー復活 8組44人が「夜空ノムコウ」など先輩の名曲歌う
2022年6月25日 21時54分 (6月25日 23時05分更新)
櫻井翔が総合司会を務め、7月2日に8時間生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2022』（後3：00～10：54 千葉・幕張メッセ）でジャニーズシャッフルメドレーが復活することが25日、発表となった。
「時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー」では、ジャニーズの8組44人をシャッフル。先輩ジャニーズが1位をとった名曲を歌いつなぎ、ジャニーズの歴史を一挙振り返る。
歌唱曲は、「抱きしめてTONIGHT」（原曲アーティスト：田原俊彦）、「ギンギラギンにさりげなく」（近藤真彦）、「仮面舞踏会」（少年隊）、「ガラスの十代」（光GENJI）、「DAY BREAK」（男闘呼組）、「夜空ノムコウ」（SMAP）、「AMBITIOUS JAPAN!」（TOKIO）、「愛なんだ」（V6）、「硝子の少年」（KinKi Kids）、「A・RA・SHI」（嵐）、「Venus」（タッキー&翼）、「青春アミーゴ」（修二と彰）。誰がどの曲を歌うのかは、近日公開される。
また、出演アーティスト第2弾も発表。これまでにラインナップされているアーティストは以下のとおり。
■『THE MUSIC DAY 2022』出演アーティスト
AI
[Alexandros] ★
大黒摩季 ★
Awesome City Club ★
KAT-TUN
関ジャニ∞
King & Prince
工藤静香
Creepy Nuts
櫻坂46
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume ★
BiSH
日向坂46
BE:FIRST
ヒロミ
Hey! Say! JUMP
ポルノグラフィティ ★
松本伊代 ★
観月ありさ
milet ★
緑黄色社会
LE SSERAFIM
※50音順 ★＝第2弾発表
AI
[Alexandros] ★
大黒摩季 ★
Awesome City Club ★
KAT-TUN
関ジャニ∞
King & Prince
工藤静香
Creepy Nuts
櫻坂46
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
DISH// ★
DEAN FUJIOKA ★
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume ★
BiSH
日向坂46
BE:FIRST
ヒロミ
Hey! Say! JUMP
ポルノグラフィティ ★
松本伊代 ★
観月ありさ
milet ★
緑黄色社会
LE SSERAFIM
※50音順 ★＝第2弾発表
▼総合司会
櫻井翔
櫻井翔
▼ＭＣ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
▼ネクストゲート進行
市來玲奈アナ
市來玲奈アナ
【写真】ジャニーズ勢10組ら出演第1弾24組アーティスト一覧
『THE MUSIC DAY』ジャニーズ勢10組含む24組発表 『歌の大辞テン』復活企画も
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