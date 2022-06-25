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【中日スタメン】A・マルティネスが「4番・一塁」で復帰 先発・福谷は1カ月半ぶり1軍マウンド

2022年6月25日 13時31分

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中日のA・マルティネス

中日のA・マルティネス

◇25日　阪神―中日(甲子園)
　前日に“対青柳打線”を組んだ中日はA・マルティネス捕手が「4番・一塁」でスタメン復帰。24日の試合後に立浪監督が「手の状態があまり良くない」と明かしていたが大事にはいたらなかったようだ。先発は福谷浩司投手。前回5月5日のDeNA戦(横浜)では5イニング7失点と炎上しており、1カ月半ぶりの1軍マウンドで輝きを放ちたい。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・郡司
4番・一・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・遊・三ツ俣
7番・捕・木下
8番・三・高橋周
9番・投・福谷
【阪神】
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・小幡
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将

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