【中日スタメン】A・マルティネスが「4番・一塁」で復帰 先発・福谷は1カ月半ぶり1軍マウンド
2022年6月25日 13時31分
◇25日 阪神―中日(甲子園)
前日に“対青柳打線”を組んだ中日はA・マルティネス捕手が「4番・一塁」でスタメン復帰。24日の試合後に立浪監督が「手の状態があまり良くない」と明かしていたが大事にはいたらなかったようだ。先発は福谷浩司投手。前回5月5日のDeNA戦(横浜)では5イニング7失点と炎上しており、1カ月半ぶりの1軍マウンドで輝きを放ちたい。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・郡司
4番・一・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・遊・三ツ俣
7番・捕・木下
8番・三・高橋周
9番・投・福谷
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・左・郡司
4番・一・A・マルティネス
5番・二・阿部
6番・遊・三ツ俣
7番・捕・木下
8番・三・高橋周
9番・投・福谷
【阪神】
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・小幡
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・小幡
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将
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