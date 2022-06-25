◇25日 阪神―中日(甲子園)

前日に“対青柳打線”を組んだ中日はA・マルティネス捕手が「4番・一塁」でスタメン復帰。24日の試合後に立浪監督が「手の状態があまり良くない」と明かしていたが大事にはいたらなかったようだ。先発は福谷浩司投手。前回5月5日のDeNA戦(横浜)では5イニング7失点と炎上しており、1カ月半ぶりの1軍マウンドで輝きを放ちたい。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・岡林

3番・左・郡司

4番・一・A・マルティネス

5番・二・阿部

6番・遊・三ツ俣

7番・捕・木下

8番・三・高橋周

9番・投・福谷

【阪神】

1番・遊・中野

2番・左・島田

3番・中・近本

4番・右・佐藤輝

5番・一・大山

6番・三・糸原

7番・二・小幡

8番・捕・梅野

9番・投・伊藤将