【オリックス】山本由伸「ノーノー」記念グッズ第2＆第3弾を発表、ユニホームやグラスなど期間限定発売
2022年6月24日 19時50分
オリックスは２４日、山本由伸投手の「ノーヒットノーラン達成記念グッズ」第２弾と第３弾を発売すると発表した。
第２弾は、山本の直筆サイングッズを「オーセンティックユニホーム（本人着用サイズ）」「統一球」「フォトフレームスタンド」の３アイテムを用意。球団公式オンラインショップで２３日から２７日午後１０時まで期間限定で抽選発売する。
第３弾は「達成記念ワッペン付ハイクオリティユニホーム（ビジター）」「メタルフォトフレーム」「アクリルクロック」「ドイツグラス（木箱入り）」「ロックグラス」を期間限定で受注発売する。球団公式オンラインショップで２８日午前１１時から７月１１日午後１０時まで。
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