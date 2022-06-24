Cygames×P.A.WORKSの新作オリジナルTVアニメ「アキバ冥途戦争」制作決定 出演は近藤玲奈・佐藤利奈でティザーPV公開
2022年6月24日 18時09分 (6月24日 19時05分更新)
CygamesとP.A.WORKSのタッグで贈る、新作オリジナルTVアニメ「アキバ冥途戦争」が制作されることが決定した。あわせてティザービジュアル、ティザーPVの他、スタッフ・キャスト情報が公開された。
◆スタッフ
原作：ケダモノランド経営戦略室
監督：増井 壮一
シリーズ構成：比企 能博
キャラクターデザイン・総作画監督：仁井 学
美術監督：本田 こうへい
美術設定：伊良波 理沙
色彩設計：中野 尚美
プロップ設定：入江 健司、 鍋田 香代子
撮影監督：石黒 瑠美
3D監督：小川 耕平
特殊効果：村上 正博
編集：高橋 歩
音楽：池 頼広
音楽制作：Cygames
音響監督：飯田 里樹
音響効果：中野 勝博
音響制作：dugout
アニメーション制作：P.A.WORKS
原作：ケダモノランド経営戦略室
監督：増井 壮一
シリーズ構成：比企 能博
キャラクターデザイン・総作画監督：仁井 学
美術監督：本田 こうへい
美術設定：伊良波 理沙
色彩設計：中野 尚美
プロップ設定：入江 健司、 鍋田 香代子
撮影監督：石黒 瑠美
3D監督：小川 耕平
特殊効果：村上 正博
編集：高橋 歩
音楽：池 頼広
音楽制作：Cygames
音響監督：飯田 里樹
音響効果：中野 勝博
音響制作：dugout
アニメーション制作：P.A.WORKS
◆キャスト
和平なごみ（わひらなごみ）：近藤玲奈
万年嵐子（まんねんらんこ）：佐藤利奈
和平なごみ（わひらなごみ）：近藤玲奈
万年嵐子（まんねんらんこ）：佐藤利奈
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