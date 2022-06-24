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【中日】4番木下拓哉のほかすべて“左打者”で青柳対策 昇格の山下・石岡を即スタメン起用

2022年6月24日 17時27分

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木下拓哉

木下拓哉

  • 木下拓哉
  • キャッチボールする大野雄
◇24日　阪神－中日（甲子園）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。23日に自力優勝の可能性が消滅した中日は、山下、石岡、森の3選手を出場選手登録し、祖父江ら4選手を抹消。昇格したばかりの石岡が「3番・一塁」、山下が「5番・左翼」で起用された。阪神・青柳対策も含め、4番の木下以外は全員左打者を並べる”振り切った”オーダーで臨む。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・石岡
4番・捕・木下
5番・左・山下
6番・二・溝脇
7番・三・高橋周
8番・遊・京田
9番・投・大野雄
【阪神】
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・山本
8番・捕・坂本
9番・投・青柳
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