【中日】4番木下拓哉のほかすべて“左打者”で青柳対策 昇格の山下・石岡を即スタメン起用
2022年6月24日 17時27分
◇24日 阪神－中日（甲子園）
両チームのスターティングメンバーが発表された。23日に自力優勝の可能性が消滅した中日は、山下、石岡、森の3選手を出場選手登録し、祖父江ら4選手を抹消。昇格したばかりの石岡が「3番・一塁」、山下が「5番・左翼」で起用された。阪神・青柳対策も含め、4番の木下以外は全員左打者を並べる”振り切った”オーダーで臨む。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・石岡
4番・捕・木下
5番・左・山下
6番・二・溝脇
7番・三・高橋周
8番・遊・京田
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・右・岡林
3番・一・石岡
4番・捕・木下
5番・左・山下
6番・二・溝脇
7番・三・高橋周
8番・遊・京田
9番・投・大野雄
【阪神】
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・山本
8番・捕・坂本
9番・投・青柳
1番・遊・中野
2番・左・島田
3番・中・近本
4番・右・佐藤輝
5番・一・大山
6番・三・糸原
7番・二・山本
8番・捕・坂本
9番・投・青柳
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