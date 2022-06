BTS『Proof』(BIGHIT MUSIC) (P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTSの最新アルバム『Proof』(プルーフ)が、週間54.6万PT(546,373PT)を記録し、6月24日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得した。

週間54.6万PTは「オリコン週間合算アルバムランキング」の今年度【※1】最高週間ポイント【※2】。また、週間ポイント50万PT超えは2021/10/11付のSnow Man『Snow Mania S1』以来9ヵ月ぶりとなり、今年度初の「合算アルバム」週間50万PT達成作品となる。週間ポイントの内訳は、CD:51.4万PT(513,724PT)/デジタルアルバム:0.6万PT(5,565PT)/ストリーミング:2.7万PT(27,084PT)。同日付「オリコン週間アルバムランキング」において、初週売上51.4万枚で1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、「合算アルバム」でも1位となった。

またBTSは、2018/12/24付からスタートした「オリコン週間合算アルバムランキング」において、前作『Butter』(2021年7月発売)に続き、通算6作目の1位獲得となった。これで、「合算アルバム通算1位獲得作品数」【※3】を歴代4位タイから歴代1位タイとした。

本作は、デビュー9周年を迎えたBTSのアンソロジーアルバム。収録曲は、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、ともに2022/1/3付で累積再生数5億回を突破している「Dynamite」、累積再生数3億回を突破している「Butter」などこれまでの話題曲や、リード曲「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」「RUN BTS」などの新曲3曲をはじめとする48曲となっている。

【※1】今年度は、「2021/12/27付」よりスタート

【※2】これまでの「オリコン週間合算アルバムランキング」の今年度最高週間ポイントは、SixTONES『CITY』の47.0万PT(2022/1/17付)

【※3】「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録(2022/6/27付現在)※同一順位は達成順/1位:TWICE、TOMORROW X TOGETHER、SEVENTEEN、BTS(6作)、5位:Sexy Zone(4作)

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT=ポイント・今年度は「2021/12/27付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2022/6/27付:集計期間:2022年6月13日〜6月19日)>

